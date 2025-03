Augsburg feiert den Weltwassertag

Mit einem abwechslungsreichen Wochenende hat Augsburg den internationalen Weltwassertag gefeiert. Am Samstag verwandelte sich der Rathausplatz in ein Zentrum für Umweltbildung, Wasserwissen und Austausch. Zahlreiche Organisationen, Institutionen und städtische Partner präsentierten an Informationsständen ihre Arbeit rund um das Thema Wasser. Im Mittelpunkt standen die Bedeutung von sauberem Trinkwasser, der Schutz natürlicher Ressourcen und Augsburgs einzigartiges Wassermanagement-System – seit 2019 UNESCO-Welterbe.

Weltwassertag in Augsburg: Das war geboten

Neben klassischen Infoständen gab es auch kreative Mitmachangebote und anschauliche Formate für Familien und Kinder. Die Themen Nachhaltigkeit, Klimafolgen, Hochwasserschutz und Wassernutzung wurden verständlich vermittelt. Der bunte Aktionstag war Teil der diesjährigen Weltwasserwoche, die Augsburg dem internationalen Gedenktag gewidmet hatte. „Dass wir hier nicht nur Wasserstadt, sondern auch Welterbe-Stadt sind, zeigt sich an solchen Tagen besonders deutlich“, sagte Welterbe-Referent Jürgen Enninger vor Ort.

Am Sonntag öffneten die Stadtwerke Augsburg (swa) das historische Wasserwerk am Hochablass für die Öffentlichkeit. Beim traditionellen swa-Wassertag erwartete die Besucherinnen und Besucher ein familienfreundliches Programm mit Führungen, Technik zum Anfassen und anschaulichen Erläuterungen zur Trinkwassergewinnung. „Augsburg verfügt über eine herausragende Trinkwasserqualität – und das ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte Florian Killer, Geschäftsbereichsleiter Wasser bei den swa. Der Wassertag sei eine Gelegenheit, das Bewusstsein für diese Ressource zu stärken und zugleich Einblicke in die tägliche Arbeit der Versorgung zu geben.