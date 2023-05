Augsburg fordert von Landkreisen mehr Aufnahme von Flüchtlingen

Plus Die Stadt Augsburg sagt, sie habe die Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen übererfüllt. Nun wird erwartet, "dass auch andere mit anpacken".

Der Augsburger Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) fordert die anderen schwäbischen Städte und Landkreise dazu auf, mehr Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu zeigen. "Wir gehen über das Maß als Pflichtaufgabe hinaus und haben die Quote über alle Nationalitäten hinweg zu 140 Prozent erfüllt", so Schenkelberg.

Man nehme zur Kenntnis, dass der ganze Regierungsbezirk Schwaben unter der bayernweiten Quote liege, so Schenkelberg zuletzt im Sozialausschuss des Stadtrats. Die Stadt Augsburg könne dieses Problem aber nicht für Schwaben lösen. Zuletzt habe man sich darauf verständigt, noch mal zwei Busse aufzunehmen. "Wir helfen der Regierung von Schwaben, aber das war es jetzt erst einmal. Nicht, weil wir nicht aufnehmen wollen, sondern weil wir erwarten, dass auch andere mit anpacken."