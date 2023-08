Augsburg

Augsburg gerät bei der Unterbringung von Geflüchteten wieder stärker unter Druck

Plus Die Stadt muss wieder mehr Geflüchtete unterbringen und sucht nach Mietobjekten. Die Unterbringung Minderjähriger, die alleine in Augsburg ankommen, wird neu organisiert.

Von Miriam Zissler

Seit Monaten kommen wieder mehr Geflüchtete in Deutschland an. Das stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen - die Stadt Augsburg macht da keine Ausnahme: Sie muss derzeit wöchentlich neue Flüchtlinge unterbringen. Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) sagt, man brauche deshalb dringend zusätzliche Objekte. "Wir sind für Mietangebote dankbar." Vor allem eine Gruppe erfordert besonders großen Einsatz seitens der Kommune.

Anfang Mai waren 1480 Geflüchtete in städtischen Unterkünften untergebracht, derzeit sind es 1542 Personen - und regelmäßig kommen neue hinzu. In den vorhandenen Unterkünften sei die Anzahl der Bewohner inzwischen "sehr hoch". Das hat Folgen: Neue Geflüchtete, die zunächst in der Notunterkunft in der Karlstraße untergebracht werden, könnten nicht mehr - wie normalerweise üblich - nach einem vergleichsweise kurzen Zeitraum in eine andere Unterkunft verlegt werden. Es mangelt schlichtweg an Platz. 85 Personen halten sich derzeit in der Notunterkunft auf, im Mai waren es dagegen nur 35. Nachdem die Notunterkunft in der Bürgermeister-Ulrich-Straße im Frühjahr geschlossen wurde, konnte die Stadt das Übernachtungs-Hostel in der Karlstraße 4 anmieten. Es bietet insgesamt 136 Plätze.

