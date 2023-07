Augsburg hat seit Freitag eine Minibühne: das Kulturlet

Augsburg hat seit Freitagabend ein Kulturlet. Auf der 6,40 mal 4,80 Meter großen Fläche können sich Kulturschaffende präsentieren und die Innenstadt beleben.

Seit Freitagabend hat Augsburg eine neue Minibühne mitten im Herzen der Stadt, das Kulturlet. In der Maximilianstraße auf Höhe der Buchhandlung Kranzfelder eröffnete Kulturreferent Jürgen K. Enninger die 6,40 mal 4,80 Meter große Veranstaltungsfläche, die zudem Sitzmöglichkeiten für 25 bis 30 Personen bietet. Kultur sei der Motor einer modernen Stadtgesellschaft. Man freue sich daher, mit dem Kulturlet einen nicht kommerziellen Begegnungsraum in der Innenstadt zu schaffen, an dem Kreativität, Inspiration und Vernetzung stattfinden können, so Enninger. Zur Eröffnung legte DJ Max Rank von Radio Stay FM Musik auf.

Kulturlet in der Augsburger Maxstraße ist für „Unplugged“-Formate geeignet

Das Kulturlet steht auf ehemaligen Parkplätzen im nördlichen Teil der Maximilianstraße, die seit einigen Wochen wegen eines Verkehrsversuchs weitestgehend autofrei ist. Die neue Veranstaltungsfläche eigne sich besonders für „Unplugged“-Formate, so die Stadt. Sowohl Vereine, Kollektive, Initiativen oder Kreative könne die Fläche nutzen - egal, ob für Workshops, Vorführungen, ein Vereinstreffen oder ein Picknick. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich beim Kulturreferat bewerben, das mit Unterstützung des Büros für Popkultur die Auswahl unter den Bewerbungen trifft und das Programm kuratiert. Das Kulturlet soll bis Frühjahr 2024 stehen.