Augsburg hat vergleichsweise wenig Blitzer

In vielen anderen Großstädten wird wesentlich mehr geblitzt als in Augsburg. Bei der Zahl mobiler Blitzgeräte liegt Augsburg etwas weiter vorne.

In Augsburg ist die Dichte an Geschwindigkeits-Blitzern gemessen an der Fläche der Stadt vergleichsweise gering. Das ist das Ergebnis eines von der Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein erstellten Rankings. Augsburg belegt mit Platz 33 einen der hinteren Plätze.

Dabei werden die Anzahl der festen und mobilen Blitzer pro 1.000 Hektar Straßenfläche der 40 größten Städte Deutschlands verglichen. Mit 4,54 Blitzern landet Augsburg deutlich hinter Spitzenreiter Freiburg mit 35,37 Blitzern pro 1000 Hektar Straße. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11,47 Blitzern. Wenn man nur die mobilen Blitzer betrachtet, sieht die Lage anders aus. Mit 1,64 Geräten pro 1.000 Hektar liegt die Stadt auf Platz 11. Spitzenreiter Bonn kann im Durchschnitt 3,87 Blitzer vorweisen.

Insgesamt ist die Blitzerdichte im Freistaat sehr gering. München steht im Ranking direkt vor Augsburg auf Platz 32, Nürnberg ist auf Platz 37 zu finden. Ein Trend ist in der Stadt trotz gleicher Platzierung zum Vorjahr zu verzeichnen: die Anzahl der Blitzer in Augsburg wurden um etwa ein Drittel erhöht. Wie berichtet hatte die Stadt zwei zusätzliche mobile Anlagen angeschafft. (stem)