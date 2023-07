Augsburg holt Radfahrer mitten in die Innenstadt

Die Augsburger Radlwoche geht am Wochenende in die letzte Runde - mit einem Radrennen auf der Maximilianstraße und vielen anderen Aktionen.

Die Stadt Augsburg will Fahrradstadt werden - ein Ziel, das sie zwar zumindest zeitlich schon einmal verpasst hat. Seit einiger Zeit bemüht sie sich aber verstärkt um Verbesserungen für Radfahrer. Dieses Wochenende geht die Augsburger Radlwoche in den Endspurt. Diesen Samstag finden noch bis 21 Uhr Aktionen statt, darunter ein kurzes Rennradrennen durch die Innenstadt. Aber auch viele Hobby-Radler sind an diesem Tag in der City unterwegs. Am Sonntag macht von 10 bis 18 Uhr die mobile Fahrradwaschanlage der Stadtwerke in der Maximilianstraße Station, Lastenradfahrer treten ab 11 Uhr beim Flying Elephant Race gegeneinander an. (AZ)