Augsburg ist beim Impfen gut auf den dritten Corona-Winter vorbereitet

Plus Wer sich demnächst noch mal gegen Corona impfen lassen will, muss das ohne langes Warten tun können. Es war richtig, das Impfzentrum vorerst nicht zu verkleinern.

Wer sich im Sommer ins Augsburger Impfzentrum verirrt hat, der traf dort eine ziemlich große, aber auch ziemlich leere Halle an. Das Interesse an der Impfung gegen das Coronavirus ist deutlich zurückgegangen. Wer sich impfen lassen wollte, der hat das längst getan. Wer nicht will, der wird sich vermutlich auch nur noch schwer davon überzeugen lassen. Eine allgemeine Impfpflicht ist vom Tisch - diese Debatte hat sich, zumindest nach derzeitigem Stand, erst einmal erledigt. In der Bevölkerung gibt es - sei es durch Impfung, Infektion oder auch beides - inzwischen zumindest eine so große Grundimmunisierung, dass eine Pflicht zum Piks schwer zu begründen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen