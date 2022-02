Augsburg ist bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen

Am Freitag wurde auf dem Rathausplatz aus Solidarität die ukrainische Landesflagge gehisst. Die Friedensstadt Augsburg will auch anderweitig unterstützen.

Die Stadt Augsburg sendet als Friedensstadt Zeichen der Solidarität in die Ukraine. Am Freitagnachmittag wurden auf dem Rathausplatz vier Friedensflaggen und die ukrainische Landesflagge gehisst. Schon am Abend zuvor hatten sich Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Stadtrat an einer Friedenskundgebung für das von Russland angegriffene Land beteiligt.

Augsburg setzt sich für die Menschen in der Ukraine ein

Die Stadtsparkasse Augsburg und der Ukrainische Verein Augsburg haben am Freitag ein Spendenkonto eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können die Menschen in der Ukraine auf diesem Weg mit Spenden für Lebensmittel, Medikamente und Schutzkleidung unterstützen. Mehr dazu unter www.augsburg.de/ukraine. Auch für den Fall, dass Deutschland Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt, stehe Augsburg bereit. "Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten", so OB Eva Weber. (nip/AZ)