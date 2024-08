Augsburg ist ein heißes Pflaster in diesen Sommertagen

Es ist heiß. Und es bleibt heiß. Augsburg schwitzt. Auch am Wochenende liegen die Höchsttemperaturen bei knapp 30 Grad.

Vor allem in der Innenstadt ist es an einzelnen Orten besonders war, die Maximilianstraße ist ein Beispiel. In diesem Straßenzug staut sich die Hitze. Immerhin: die Straßencafés bieten Plätze mit Schatten. Es ist davon auszugehen, dass auch die Freibäder am Wochenende wieder gut besucht sein werden.