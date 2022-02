Augsburg

vor 23 Min.

Augsburg lässt 23 Senioren aus der Ebnerstraße in andere Heime verlegen

23 Seniorinnen und Senioren wurden am Mittwoch aus dem umstrittenen Heim in der Ebnerstraße in andere Häuser in Augsburg verlegt.

Plus Die Stadt hat die Umquartierung von Pflegebedürftigen verfügt, weil wegen Corona nahezu kein qualifiziertes Personal mehr zur Verfügung steht. Weitere Verlegungen könnten folgen.

Mehrere Krankentransporte verschiedener Rettungsdienste fuhren am späten Mittwochnachmittag vor dem Seniorenheim Ebnerstraße im Stadtteil Oberhausen vor. Helferinnen und Helfer holten alte Menschen auf Tragen aus dem Gebäude, luden sie in die Fahrzeuge und fuhren weg. Laut Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) handelte es sich bei der Aktion um eine Verlegung von insgesamt 23 Seniorinnen und Senioren in andere Pflegeheime. Grund sei, dass sich die Corona-Lage in der Oberhauser Einrichtung weiter zugespitzt habe. Es seien mittlerweile so viele Beschäftigte infiziert, dass kein qualifiziertes Pflegepersonal, sondern nur noch Hilfskräfte im Dienst seien. Aus diesem Grund habe die städtischer Heimaufsicht in Absprache mit der Regierung von Schwaben beschlossen, mit der Verlegung in andere Häuser zu beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen