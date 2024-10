Augsburg leuchtet: Die Light Nights finden bald statt

Den Termin darf man sich im Kalender notieren. Ganz einfach deshalb, weil in Augsburg die Veranstaltung Light Nights in den Vorjahren stets auf große Resonanz gestoßen ist. Das Prinzip ist leicht zu erklären: Bekannte Gebäude in der Innenstadt werden an drei Abenden angestrahlt. Es gibt wechselnde Lichteffekte. Augsburg leuchtet. In diesem Jahr finden die Light Nights von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, statt. Am Freitag ist zudem lange Einkaufsnacht. Geschäfte in der Innenstadt können an diesem Abend bis 23 Uhr öffnen. Besonderheit: Der Stadtmarkt hat an allen Veranstaltungstagen bis 23 Uhr geöffnet.

Light Nights in Augsburg: Der Eintritt ist frei

Organisiert werden die Light Nights von Augsburg Marketing. Leiter Ekkehard Schmölz wirbt für die Veranstaltung: „Die Light Nights sind kostenlos zugänglich und versprechen, die Stadt für drei Abende in ein funkelndes und unvergessliches Erlebnis zu verwandeln.“ Bekannte Plätze, Straßen und Fassaden würden durch innovative Lichtinstallationen und Animationen in Szene gesetzt.

Icon Vergrößern Das Schaezlerpalais war in den Vorjahren beleuchtet. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Das Schaezlerpalais war in den Vorjahren beleuchtet. Foto: Silvio Wyszengrad

Gebäude am Königsplatz und Rathausplatz werden wieder angestrahlt. Es gibt zudem Neues. In der Moritzkirche erwartet Gäste laut Schmölz ein audiovisuelles Erlebnis: Eine Video- und Lichtinstallation auf drei Ebenen, die das Kircheninnere in ein Gesamtkunstwerk verwandelt. Am Freitag und Samstag finden in der Kirche vier Vorführungen statt, die von live gespielter Orgelmusik begleitet werden. Stefan Saule, Konzertorganist der Moritzkirche, wird live die Suite aus dem berühmten Science-Fiction-Film Interstellar spielen. Eintritt wird nicht verlangt, die Organisatoren hoffen auf Spenden.

Am Eröffnungsabend verwandelt sich die Innenstadt in eine leuchtende Einkaufszone. Die Läden, die mitmachen, können bis 23 Uhr geöffnet haben, wobei in der Vergangenheit manche Geschäftsinhaber früher schlossen. Schmölz sagt: „Dieser Freitag ist final vor der geplanten Gesetzesänderung der bayerischen Staatsregierung die einzige Einkaufsnacht in diesem Jahr in Augsburg.“

Light Nights in Augsburg: Stadtmarkt hat an allen drei Tagen bis 23 Uhr geöffnet

Der Stadtmarkt ist an allen drei Tagen bis 23 Uhr dabei. Es ist davon auszugehen, dass in erster Linie die Gastronomiebetriebe das Angebot nutzen. Schmölz: „Die Erfahrungen der Händler, die im Vorjahr an diesem Abend für Speis und Trank sorgten, waren sehr positiv.“ Als Veranstalter freue man sich, dass der Stadtmarkt wieder am Start sei.