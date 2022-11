Augsburg möchte Städtepartnerschaft neu beleben: Bourges kommt

Plus Der Besuch des Christkindlesmarkts ist ein Programmpunkt der Reise der Delegation aus Bourges. Wegen der Corona-Pandemie lagen die Kontakte mehr als zwei Jahre lang nahezu auf Eis.

Die Corona-Pandemie hat weltweit für massive Einschnitte gesorgt. Es gab sehr viel menschliches Leid. Betroffen waren über einen langen Zeitraum auch die internationalen Beziehungen. Urlaub fand nur unter Auflagen statt. Nahezu komplett ausgebremst hat Corona die Städtepartnerschaften. Höchst selten waren Augsburger im Ausland, nur sporadisch kamen Gäste aus den Partnerstädten nach Augsburg. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Zum Christkindlesmarkt haben sich 37 Delegationsteilnehmer aus Bourges angesagt. Der Besuch der Französinnen und Franzosen fiel bereits zweimal aus. Im nächsten Jahr sind wieder mehrere große Aktionen geplant, sagt Dieter Saborowski von der Stadt Augsburg.