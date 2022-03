Augsburg

Augsburg nimmt 39 Kinder aus einem ukrainischen Kinderheim auf

Plus Die Bewohner des Kinderheims aus der ukrainischen Region Lemberg kommen samt zwei Betreuerinnen vorerst in der Jugendherberge unter. Wer sich um die Aufnahme kümmert.

Von Miriam Zissler

Am Donnerstag hatte sich eine Frau mit einer großen Bitte an die Stadt gewandt. Sie hatte bei mehreren Kommunen angefragt, ob sie 39 Kinder und Jugendliche aus einem ukrainischen Kinderheim samt zwei Betreuerinnen aufnehmen könnten. Augsburg sagte beherzt zu. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Aufnahme der Gruppe aus der Region Lemberg vorbereitet. Am Sonntagnachmittag erreichte der Bus die Einrichtung, in der die Kinder und Jugendlichen für die kommenden Wochen untergebracht werden.

