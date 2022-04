"Augsburg Open": Online-Anmeldung sorgt für Ärger bei Veranstaltungsreihe

Ab Montag können sich Interessierte für die Veranstaltungsreihe "Augsburg Open" online anmelden. Tickets gibt es ebenfalls nur im Internet. Das stößt auf Kritik.

Nach zweijähriger Pause kehrt die Veranstaltungsreihe "Augsburg Open" zurück, die Anmeldung ist ab Montag, 11. April, möglich - allerdings nur online. Auch der Kauf von Bändchen, die als Tickets gelten, ist nur im Internet möglich. Dies sorgt für Kritik am Veranstalter. Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing hält sie für unangebracht.

Eine Leserin hatte sich an unsere Redaktion gewandt: "Warum werden eigentlich Menschen ohne Internet derart diskriminiert von Augsburg Marketing?" Es gebe nach wie vor "eine große Personenzahl ohne Internetanschluss beziehungsweise Computerkenntnisse". Diese fielen bei Augsburg Open raus, klagt die Leserin.

Veranstaltet wird Augsburg Open von Augsburg Marketing. Deren Leiter Ekkehard Schmölz sagt: "Es war logistisch nicht mehr möglich, Programmhefte zu drucken." Man wollte den Anmeldeschluss aufgrund der unsicheren Pandemie-Situation so weit wie möglich nach hinten schieben. Selbstverständlich könne sich aber jeder an das Team von Augsburg Marketing wenden: "Wir werden dann bei der Anmeldung behilflich sein."

Früher standen Interessierte stundenlang an, um Tickets zu erwerben

Schmölz weist darauf hin, dass die Umstellung zum ersten Mal allen Interessenten die gleichen Chancen, an limitierten Führungen teilzunehmen, ermöglicht: "Bisher war dies nur einer sehr kleinen Zielgruppe gestattet, die teils über eine Stunde am Samstag anstehen musste, um an Plätze zu kommen." Zwar mögen zehn Prozent der deutschen Bevölkerung das Internet nicht nutzen, "weitaus mehr Personen können aber an einem Samstag, an dem bisher die Anmeldung war, nicht in die Stadt kommen". Man sehe also die Umstellung als eine Serviceverbesserung, "die eher weniger Bevölkerungsgruppen ausschließt".