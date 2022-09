Augsburg schlägt Alarm: Die Stadtmauer bröckelt immer weiter

Von Michael Hörmann, Stefan Krog - vor 32 Min.

Nahe dem Steinernen Mann im Domviertel wurde jetzt ein Schutznetz angebracht. In der Thommstraße stockt die Sanierung unterdessen, mit Folgen für das geplante Bürgerfest.

Die Augsburger Stadtmauer wird zunehmend zum Problemfall. Am Schwedenweg beim Steinernen Mann im Domviertel hat die Stadt die Mauer zwischen Dohlen- und Pulverturm auf einer Länge von etwa 30 Metern in voller Höhe mit einem Schutznetz versehen. Das Netz soll verhindern, dass Mauerbrocken auf die Straße und den Gehweg fallen. Unterdessen hat die Stadt auf Anfrage erklärt, dass sich die Sanierung des seit Jahren gesperrten Abschnitts der Stadtmauer an der Thommstraße weiter hinziehen wird. Dies hat nach Informationen unserer Redaktion auch Folgen für das dort geplante historische Bürgerfest.

