Augsburg verzeichnet einen neuen Einwohnerrekord

Die Bevölkerung in Augsburg ist im vergangenen Jahr abermals gewachsen. Damit setzt sich der seit etwa 15 Jahren andauernde Trend, der durch die Corona-Pandemie kurz unterbrochen war, fort. Zum Jahreswechsel lebten 308.040 Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Augsburg - 2059 mehr als vor einem Jahr, so das städtische Statistikamt. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Herkunft der Zuzügler aber verändert. Und erstmals leben mehr Menschen mit ausländischem Pass oder Migrationshintergrund in Augsburg als deutsche Staatsbürger ohne Migrationshintergrund. Hier die wichtigsten Fakten.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahreswechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis