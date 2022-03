Augsburg verzichtet heute auf Probealarm, der Landkreis Augsburg nicht

Der landesweit geplante Probealarm fällt wegen des Ukraine-Krieges aus. Während man im Landkreis dennoch daran festhält, heulen in Augsburg keine Sirenen.

Eigentlich sollten am kommenden Donnerstag in Bayern die Sirenen heulen. Doch das Bayerische Innenministerium hat den landesweit geplanten Probealarm wegen des Krieges in der Ukraine bis auf Weiteres verschoben. Man wollte eine Verunsicherung der Bevölkerung oder Fehlinterpretation vermeiden. Der Landkreis Augsburg hält am Probealarm am 10. März fest. Und die Stadt Augsburg?

Erst vergangene Woche seien im Rahmen eines Standortgutachtens alle Sirenen im Stadtgebiet angefahren und auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft worden, teilt Ordnungsreferent Frank Pintsch mit. Deshalb werde die Stadt auf den ursprünglich geplanten Probealarm verzichten. Was die rasche Information der Bevölkerung und Handlungssicherheit anbelange, sei man in Augsburg gut aufgestellt.

So ist die Stadt Augsburg mit Sirenen aufgestellt

"Es gibt 52 Hochleistungssirenen, die bei Ertönen die Bevölkerung darauf hinweisen, ihr Radio einzuschalten, um weitere Informationen zu erhalten", so der Ordnungsreferent. Zudem gebe es acht mobile Hochleistungssirenen, die - auf Fahrzeugen befestigt - mit Durchsagen arbeiten könnten. Sie seien etwa bei der Evakuierung aufgrund der Weihnachtsbombe erfolgreich eingesetzt worden. Die Routen der Fahrzeuge sind festgelegt, um das ganze Stadtgebiet in kurzer Zeit mit Informationen zu versorgen. "Nachdem wir wissen, dass die Sirenen funktionieren, steht einem äußerst überschaubaren Nutzen die Gefahr gegenüber, Bürgerinnen und Bürger ohne Not zu verunsichern", so Pintsch. Im Landkreis Augsburg hingegen führt man den Alarmtag durch, um Sirenen und die Warn-App Nina auf ihre Funktionalität zu prüfen.