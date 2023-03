Augsburg warnt: Vorsicht vor wandernden Fröschen und Kröten

Autofahrer und Radler sollten vor allem in der Dämmerung vorsichtig fahren. Ab einer bestimmten Temperatur wandern Amphibien los.

Wenn die Temperaturen steigen, beginnt auch in Augsburg die Krötenwanderung aus den Winterquartieren zu den Laichgewässern. Die Stadt appelliert an Verkehrsteilnehmer, in den kommenden Wochen und Monaten auf Straßen und auf Radwegen durch Grünflächen und Parks bei Dämmerung vorsichtig zu fahren.

Die Wanderung von Fröschen und Kröten findet meist ab fünf Grad Celsius und bei feuchtem Wetter statt. Die Wanderrouten der Amphibien sind genetisch verankert. Die Tiere sind daher beim Überqueren von Straßen und Wegen der großen Gefahr ausgesetzt, überfahren zu werden.

Krötenwanderungen beginnen bei wärmeren Temperaturen

An bekannten Wanderrouten werden Schutzzäune errichtet, die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Mitglieder von Naturschutzverbänden betreuen. Hinweisschilder warnen Verkehrsteilnehmende vor den wandernden Amphibien und bitten darum, auf die Tiere Rücksicht zu nehmen. (eva)