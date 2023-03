Augsburg will einer Stadt in der Ukraine helfen

Augsburg möchte der ukrainischen Stadt Perwomajsk unter die Arme greifen. Geplant ist im Rahmen einer Projektpartnerschaft Unterstützung bei der Wasserversorgung.

Die Stadt plant eine sogenannte Projektpartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Perwomajsk in der Verwaltungseinheit Mykolajiw. Das will Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) dem Stadtrat am Donnerstag vorschlagen, nachdem dieser vor einem Jahr grundsätzlich Bereitschaft in diese Richtung gezeigt hatte. Perwomajsk hat etwa 67.000 Einwohner und Einwohnerinnen und nahm seit Beginn des Kriegs viele Flüchtlinge auf, etwa aus Cherson und Luhansk. Die dortige Verwaltung steht vor entsprechenden Herausforderungen. Zudem sind Energie- und Trinkwasserversorgung kritisch. Die Pumpenanlagen und auch die Kläranlage sind veraltet, so das Europabüro der Stadt, das sich nach geeigneten Kommunen umgesehen hatte. Teils kommt es zu Unterbrechungen bei der Trinkwasserversorgung. Durch den Krieg selbst gab es in Perwomajsk relativ wenig Zerstörungen. Die Front ist inzwischen wieder etwa 200 Kilometer entfernt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zunächst würden Hilfsgüter von Augsburg nach Perwomajsk geliefert werden

Stimmt der Stadtrat zu, könnte die Partnerschaft zügig in die Wege geleitet werden. Zunächst wäre eine Lieferung von fördermittelfinanzierten Hilfsgütern (130.000 Euro) angesagt, dann soll es Beratungsgespräche via Internet und vor Ort geben, um Projektaktivitäten zu koordinieren. Schließlich müsste ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet werden.

Die Stadt war bereits Ende 2021 eine Projektpartnerschaft mit der jordanischen Stadt Ar-Ramtha eingegangen, die durch den Bürgerkrieg in Syrien viele Flüchtlinge aufnehmen musste. Dort sollen Experten der Stadt beim Thema Mülltrennung behilflich sein. (skro)