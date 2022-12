Augsburg will Treffpunkt für religiöse Veranstaltungen werden

Tourismus-Chef Beck will Augsburgs Rolle in der Religionsgeschichte nutzen, um das Tagungs- und Kongresswesen auszubauen. Auch neue Hotels spielen dabei eine Rolle.

Das Augsburger Friedensfest ist in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden. Mit der Confessio Augustana und dem Augsburger Religionsfrieden hat die Stadt noch an anderer Stelle Religionsgeschichte geschrieben. Diese Grundlagen will die Regio Tourismus nun nutzen, um das Tagungs- und Kongresswesen in Augsburg zu befeuern. Aufgrund der Geschichte sei Augsburg ein idealer Austragungsort für Veranstaltungen mit religiösem Hintergrund, die nun mittels einer Kampagne gezielt angeworben werden sollen. Davon sollen auch die Hotels in Augsburg profitieren. Allein 2022 haben sieben neue Häuser eröffnet und wollen künftig ihre Betten belegen.

Die "Mehr"-Konferenz wächst: 2020 kamen nach Auskunft der Veranstalter rund 12.000 Besucher ins Augsburger Messezentrum, um an der viertägigen christlichen Veranstaltung teilzunehmen. Foto: Peter Fastl

"Augsburg ist bei religiösen Themen aufgrund seiner Geschichte sehr authentisch und eine der spannendsten Städte Deutschlands", argumentiert Augsburgs Tourismus-Chef Götz Beck. Die Friedens-, Bischofs- und Reformationsstadt habe eine besonders facettenreiche Vergangenheit und zahlreiche für die Religionsgeschichte bedeutende Denkmäler und Ereignisse zu bieten. Weil in der Stadt ganz generell das Tagungs- und Kongresswesen gestärkt werden soll, hat Beck mit seinem Team Ende des Jahres eine Kampagne gestartet, die sich nun gezielt auf das Anwerben von religiösen Veranstaltungen fokussiert. Schon jetzt würden verschiedene kirchliche Einrichtungen und Initiativen Augsburg als Kongress- und Tagungsort wählen - sowohl im Kongress am Park als auch an anderen Tagungs-Orten wie dem Westhouse.

Tourismus-Chef plant weitere Kampagne zum Thema Textilwirtschaft

Auch Messe-Chef Lorenz Rau bestätigt, dass Augsburg immer häufiger Anlaufstelle für Veranstaltungen mit religiösem Hintergrund ist. An der Messe fand unter anderem schon die Mehr-Konferenz statt, im kommenden Jahr kommt ihr Ableger, die Weniger-Konferenz. Dazu kommt 2023 das Theater-Stück "Passion 21", es gab das Gottesdienst-Musical "Life on Stage", ein indischer Glaubensmeister begeisterte 2500 Gäste und auch die Zeugen Jehovas hatten sich schon für Treffen an der Messe eingemietet. "Diese Veranstaltungen haben wirtschaftlich positive Effekte nicht nur für die Messe, sondern für die ganze Region", so Rau.

Augsburg, Reformation und Hohes Friedensfest 1 / 7 Zurück Vorwärts Immer am 8. August feiert Augsburg das Hohe Friedensfest - ein bundesweit einmaliger Feiertag, der die große Bedeutung der Stadt für Kirche und Reformation in Deutschland herausstellt.

Beim hohen Friedensfest wird dem Westfälischen Frieden von 1648 und damit verbunden dem Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 gedacht.

Damals war auf dem Reichstag zu Augsburg das Gesetz des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation beschlossen worden.

Dieses Gesetz gestand den Anhängern der lutherischen Confessio Augustana nach vielen Jahren der Unterdrückung und Verfolgung dauerhaft ihre Besitzstände und freie Religionsausübung zu.

Augsburg war damit eine Keimzelle der Reformation, die die Welt veränderte.

1518 wohnte Martin Luther in Augsburg. Anlass war seine Begegnung mit Kardinal Cajetan im Augsburger Karmelitenkloster, als er seine kirchenkritischen Thesen erstmals verteidigte.

Das Augsburger Hohe Friedensfest wurde erstmals im Jahr 1650 begangen.

Er spielt damit unter anderem auf die Auslastung der Hotels an. Allein 2022 haben in Augsburg sieben neue Häuser eröffnet. Statt über bislang rund 4500 Betten verfügt Augsburg nun über rund 6000 Schlafmöglichkeiten. Damit seien nun auch teilnehmerstärkere Veranstaltungen in der Stadt möglich, so Beck, der die neuen Projekte stets begrüßte und als wichtige Infrastruktur für die weitere Entwicklung des Tourismus in Augsburg bezeichnete.

Es gab aber auch Stimmen, die den Bettenzuwachs kritisch sahen. Schon damals kündigte Götz Beck an, das Tagungs- und Kongresswesen deshalb ausbauen zu wollen. Vor der Kampagne für kirchliche Veranstaltungen wurden bereits die Themen "Wasser" und "Weltkulturerbe" gespielt. Als Nächstes wolle man das Thema Textilwirtschaft angehen. Auch hier soll das historische Erbe der Stadt Veranstalter aus der Branche überzeugen, sich in Augsburg zu treffen.