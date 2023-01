Augsburg will über Tempo 30 entscheiden – und stellt Forderungen an den Bund

"Forderungen" ohne jeglichen Sinn und Verstand. Hier wird wieder einmal nach politischen Erwägungen ohne Bezug zur Realität entschieden, gefordert, gewünscht, was auch immer. Eine Tempo-30 innerhalb einer Stadt, ohne jegliche Abwägung und Notwendigkeit, stellt nur eine weitere Verschlechterung des fliesenden Verkehrs dar. Insbesondere auf Hauptverkehrsstraßen verbietet sich eine Reduzierung auf 30; mehr noch wäre eine Erhöhung auf 60 bzw. 70 notwendig, um den Verkehr fließend und effizient zu gestalten. Nebenstraßen bzw. gefährdete Bereich wie z.B. Schulen, Kindergärten etc., no problem, Reduzierung auf 30 mit Kontrolle, aber da scheitert es schon jetzt in der Praxis an der Kontrolle. Kein "haushaltsrelevanter Bereich" würde ich feststellen. Angebliche Lautstärkeprobleme und Umweltverschmutzungen? Viel zu wenig werden hier geografische, physikalische und örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Frei nach dem Motto, was ich nicht will darf auch nicht sein. Und wenn ich in anderen Reportagen lese, dass 76% der Einwohner in Städten sich über den Verkehrslärm aufregen, muss ich mich natürlich fragen, warum diese dann in der Stadt wohnen. Ich kann generell keine Stille erwarten wenn ich gleichzeitig alle Annehmlichkeiten "gleich um die Ecke" haben will. Zumal Ruhe ein subjektiv geprägter Begriff ist; was für mich Ruhe darstellt kann für einen anderen schon ein lärmendes Umfeld darstellen. Generell erscheint eine Geschwindigkeitsreduzierung in Städten immer richtungs-politisch gepräft, wie auch in Augsburg. Es wird mehr nach den Wünschen der vermeindlichen Wähler polarisiert als den Notwendigkeiten gefordert.

