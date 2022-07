La Strada & Co.: Augsburg wird zur Festival-Stadt

In der Innenstadt finden La Strada und Water & Sound statt, der Sommer am Kiez geht in eine weitere Runde. In Oberhausen bringt die kleine Friedenstafel Menschen zusammen.

Am Wochenende hatten Feierfreudige die Qual der Wahl: Mit "La Strada" und "Water & Sound" fanden gleich zwei Kultur-Festivals statt, daneben konnten die Menschen sich die Zeit bei der Kanu-Weltmeisterschaft, dem Sommer am Kiez oder bei der kleinen Friedenstafel in Oberhausen vertreiben. Das fast durchwegs sonnige Wetter trug dazu bei, dass vor allem abends die Innenstadt mit Gästen gut gefüllt war.

Auch ein Marionetten-Theater war bei La Strada zu sehen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Das Programm von La Strada ist breit gefächert: Comedy, Konzerte, Artistik oder Seilkünstler locken ab Freitagabend die Menschen in die Innenstadt. Das Niveau der Darbietungen ist durchwegs hoch – wenn auch manche Acts nichts für schwache Nerven sind. So sieht man manche Zuschauerinnen und Zuschauer die Augen zukneifen, als der Ire Murray Molloy ein armlanges Schwert in seinem Rachen verschwinden lässt und dann auch noch eine brennende Stange auf dem aus seinem Schlund ragenden Schwertgriff balanciert. Hier, wie bei den meisten anderen Darbietungen, werden die Betrachter mit in die Vorführung einbezogen und animiert.

Denen gefällt es. "Ich bin ein großer La Strada-Fan", sage etwa Besucher Markus Liede. Dass er dieses Wochenende gleich zwei Festivals erleben kann, ist allerdings an ihm vorbei gegangen. "Ich habe Musik aus dem Annahof gehört und dachte, dort findet wohl auch noch etwas von La Strada statt", erzählt er. Stattdessen ist er mitten in einen der Austragungsorte des "Water-&-Sound-Festivals geraten. Auf der Bühne spielen gerade die Bläser des Cocani Orkestar aus Mazedonien, während sich auf dem Boden, an Tischen und am Bühnenrand die Menschen internationale Spezialitäten schmecken lassen.

Beim Water & Sound-Festival wird das UNESCO-Welterbe einbezogen

Das Water-&-Sound- Festival ist eine Neuausrichtung des Festivals der Kulturen. Neu ist die Einbeziehung der vielen Dimensionen des Themas Wassers – passend zur Welterbe-Stadt Augsburg. Während sich im kleineren Annahof nach Einbruch der Dunkelheit eine fast familiäre Stimmung entwickelt, herrscht auf dem Rathausplatz eine andere Atmosphäre. Das Festival kann die große Bühne nutzen, die für die Kanu-WM aufgebaut wurde. Hier ist das Konzerterlebnis stellenweise ein gewaltiges Sounderlebnis – gleichzeitig ist man auf den Tribünenplätzen so weit von der Bühne entfernt, dass es fast wie Kino wirkt. Doch auch der Rathausplatz ist zu späterer Stunde knallvoll mit Besuchern, die den afrikanischen oder arabischen Klängen lauschen.

Wunderbare Abendstimmung bei Emel Mathlouthi auf der Water & Sound-Bühne auf dem Rathausplatz. Foto: Klaus Rainer Krieger

Eine ganz andere Stimmung herrscht am Sonntagmorgen bei der kleinen Friedenstafel am Oberhauser Bahnhof. Das Thema "Frieden" ist in diesem Jahr so aktuell wie nie, das betonten nahezu alle Rednerinnen und Redner bei der Veranstaltung auf dem Helmut-Haller-Platz. Hier geht es ruhig zu, bei Kaffee und klassischer Musik sitzen die Menschen zusammen und diskutieren über den Ukraine-Konflikt und andere Themen.

Am Helmut-Haller-Platz fand am Sonntag wieder die kleine Friedenstafel statt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Helmut-Haller-Platz ist auch Austragungsort des Sommer-am-Kiez-Festivals. Wer geglaubt hatte, das fast ausverkaufte Konzert von Kissin' Dynamite am Freitag am Oberhauser Bahnhof würde wegen des Regens buchstäblich ins Wasser fallen, hat nicht mit den Augsburger Rockfans gerechnet. In Regenjacken oder Plastikponchos gehüllt, mit nacktem Oberkörper oder einfach komplett durchnässt, feiern sie die schwäbische Kultband und machen Party vor der Bühne. Zur zweiten Hälfte des Konzertes hört dann auch der Regen auf und die fast 1000 Gäste können einen stimmungsvollen Konzertabend erleben. Das Festival geht in den Endspurt – am kommenden Freitag und Samstag finden mit Ska-P und Saltatio Mortis die letzten beiden Konzerte, diesmal auf dem Gaswerk-Gelände, statt.