Augsburg zieht Luftfahrtmesse Airtec an Land

Augsburg hat eine neue Messe: Die internationale Veranstaltung "Airtec" findet an drei Tagen Ende Oktober statt. 350 Aussteller aus 30 Nationen werden erwartet.

Am Messestandort ist viel in Bewegung: Am Sonntag ging als erste große Messe in diesem Jahr die "Jagen und Fischen" zu Ende. 25.000 Besucherinnen und Besucher kamen. Für die Messe Augsburg, die als Veranstalterin auftritt, war es ein sehr guter Start. Am Montag gab Messechef Lorenz Rau bekannt, dass eine internationale Veranstaltung für Augsburg gewonnen wurde. Im Oktober findet erstmals die Airtec im Messezentrum statt. Es ist eine Fachmesse für Luft- & Raumfahrt, Future Air Mobility und New Space, so Rau. Die Airtec wird vom 25. bis 27. Oktober veranstaltet. Für 2023 werden rund 350 Aussteller aus 30 Nationen in Augsburg erwartet.

Die Messe Airtec fand im Jahr 2022 in München statt

Veranstaltet wird die Airtec von der Firma IGF Innovative Global Fairs GmbH aus München. Seit der Gründung entwickelte und etablierte sich die Veranstaltung zu einem wichtigen internationalen Branchentreffpunkt mit Teilnehmern aus über 30 Ländern, heißt es von Veranstalterseite. Die Airtec passe hervorragend in die Wirtschaftsregion Augsburg, die reich an Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt sei. Mit den Unternehmen Airbus, Airbus Helicopters, AutoFlight Europe GmbH, Rocket Factory Augsburg, SGL Carbon und vielen anderen Unternehmen habe sich die Airtec "an einen optimalen Standort platziert", betont der Veranstalter. Die Messe fand im Vorjahr in München statt. Zulieferer ebenso wie Erstausrüster aus der ganzen Welt werden nach Veranstalterangaben Flugobjekte, Komponenten, Demonstratoren und Simulatoren ausstellen sowie im Freigelände demonstrieren.

Oberbürgermeisterin Eva Weber freut sich über den neuen Messetermin.: "Mit der Airtec wurde eine weitere für die Region passende Messe- und Kongressveranstaltung als internationaler Drehpunkt für neue Technologien und Innovation im Bereich der Luft- und Raumfahrt durch die Messe Augsburg gewonnen." In Augsburg werde Luft- und Raumfahrt tatsächlich gelebt, so Weber. Es werde am Standort geforscht, entwickelt, produziert und tatsächlich auch angewandt. Messechef Rau sagt: "Mit der Airtec kommt eine weitere internationale Veranstaltung nach Augsburg, die unser Portfolio hervorragend ergänzt." Die Messe Augsburg schärfe das Profil "als der süddeutsche Standort für Fach- und Spezialthemen".

Neue Messe in Augsburg: Airtec wollte auf ein größeres Gelände

Messeleiterin der Airtec ist Diana Schnabel. Sie freue sich auf Augsburg, sagt sie: „Nach Jahren der Pandemie und ihren Folgen erscheint 2023 ein Aufbruchsjahr und damit genau der richtige Zeitpunkt mit der Airtec 2023 nun in ein größeres Messegelände umzuziehen." Die Airtec erhält nach ihren Worten am neuen Ausrichtungsort neue und vielfältige Möglichkeiten. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle verweist auf die Internationalität der Airtec, davon werde nicht nur die Messe profitieren: "Neben der Profilschärfung der Region und des Freistaats als exzellenter Luft- und Raumfahrtstandort werden Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleister und Handwerk Aufträge erhalten."