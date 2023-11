Augsburger ärgern sich über höhere Preise im öffentlichen Nahverkehr

Die Preise im Augsburger Tarifverbund steigen ab Januar um durchschnittlich zwölf Prozent. Für manche bedeutet das, dass sie lieber aufs Auto setzen.

Ab Januar 2024 steigen die Preise beim Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund AVV, diesmal um durchschnittlich zwölf Prozent. Eine einfache Strecke im Stadtgebiet beispielsweise kostet dann 3,80 Euro statt 3,60 Euro, eine Streifenkarte 14,80 statt 13,20 Euro. Viele Kundinnen und Kunden sind über die aktuelle Entwicklung nicht erfreut. Sie bemängeln vor allem fehlende Verbindungen und ein nicht angemessenes Verhältnis von Preis und Leistung. Wir haben Passanten dazu befragt.

Unternehmensberater Ian Campbell-Gillies, 29, hat von der Preiserhöhung beim AVV über die Instagram-Seite der Augsburger Allgemeine erfahren und sich über die Höhe der Steigerung gewundert. "Ich fahre meistens mit dem Auto, außer wenn ich in die Stadt muss. Dort benutze ich manchmal die Tram", sagt er. Was ihm negativ auffällt, ist die Vielzahl der Menschen vor allem zu Stoßzeiten. Meistens entscheidet er sich dann für einen E-Roller, damit er auf Wartezeiten und Menschenmassen verzichten kann und dies für ihn auch preislich attraktiver sei. Würden Tram oder Busse öfter fahren, würde er sie eher nehmen. Die Preise im Vergleich zur Leistung sind für ihn bereits jetzt zu hoch: "Bereits 3,60 Euro und ab Januar dann 3,80 Euro nur für die Innenstadtzone sind mir zu viel." Für ihn wäre ein Verzicht aufs Auto öfter denkbar, wenn die Preise sinken und die Verbindungen sowie der Minutentakt sich bessern würden.

Ian Campbell-Gillies Foto: Lina Kudicke

Referendarin: "Wäre die Tram günstiger, würde ich sie öfter nutzen"

Eine ähnliche Meinung hat Sophie Gascoigne, 30, Referendarin im zweiten Lehrjahr. Sie hat bereits von der Preiserhöhung gehört, doch als Autofahrerin würde dies sie eher weniger betreffen. "Wenn ich mit Freunden in die Stadt gehe, benutze ich in der Innenstadt die Tram." Das Auto öfter stehen lassen würde sie, wenn die Nahverkehrspreise günstiger und die Verbindungen besser wären. In ihrer Wohngegend zum Beispiel fahre keine Tram, sie könnte nur den Bus nehmen, der jedoch eine Rundtour durch die ganze Stadt fährt und sie somit länger unterwegs wäre als nötig. "Allein der Umwelt zuliebe würde ich mich über mehr Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel freuen und dann auch gern mehr bezahlen." Dies beinhalte auch ein dichteres Verkehrsnetz. Momentan sei dies leider für sie noch nicht der Fall.

Studentin Lena Oebel äußert ebenfalls Kritik. Die 20-Jährige wohnt mit ihrer Familie außerhalb von Augsburg, in Biberbach, und ist somit auf ihr Auto angewiesen. Nach Biberbach gebe es keinerlei sinnvolle Verbindung nach Augsburg oder zurück. In der Innenstadt benutzt sie die Campus-Card der Universität, die in ihrem Semesterbeitrag enthalten ist. Sie hat Angst, dass mit der Preissteigerung auch das Semesterticket teurer wird – was zusätzlich zu den teuren Spritkosten für sie ungünstig wäre.

Lena Oebel Foto: Lina Kudicke

Stefanie Ferstl ist aktuell für ein Praxissemester in der Stadt – eigentlich studiert sie in Kempten. Um zur Arbeit in die Innenstadt zu kommen, benutzt sie die Tram. Privat oder zum Einkaufen nehme sie meist das Auto, weil es praktischer sei. Von der Preiserhöhung hat sie noch nichts mitbekommen – vor allem, weil sie das 49-Euro-Ticket der Deutschen Bahn benutzt und somit nicht von den Preisen der AVV direkt betroffen ist. Trotzdem war sie über die Erhöhung der Preise überrascht und würde bereits den aktuellen Preis der AVV ohne das Deutschlandticket viel zu teuer finden, vor allem als Studentin. Trotzdem ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Augsburg an sich bisher zufrieden.

Stefanie Ferstl Foto: Lina Kudicke

"Parkhäuser sind oft billiger als der öffentliche Nahverkehr"

Auch Oliver Neil ist generell mit dem AVV zufrieden und sieht hier nicht die Preiserhöhung als Problem – diese sei im Rahmen der aktuellen Energiekosten nicht unrealistisch. Eigentlich ist Neil Autofahrer, benutzt Busse und Trambahnen jedoch unregelmäßig für Innenstadtfahrten. Doch obwohl die Preise für den 53-Jährigen grundsätzlich angemessen sind, findet er, dass das Verhältnis zum Parken nicht stimme. "Bei 7,60 Euro für eine Hin- und Rückfahrt ist ein Parkhaus bei drei bis vier Stunden günstiger." Besonders am Abend, wenn Parkhäuser ermäßigte Tarife haben. Wenn zwei Personen zusammen fahren, sei selbst tagsüber ein Tagesticket im Parkhaus günstiger als das der öffentlichen Verkehrsmittel.