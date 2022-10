Augsburger Agentur verpasst Kultmarke Golden Toast eine neue Optik

Seit fast 60 Jahren gibt es die Marke Golden Toast. Die Optik der Verpackung blieb über die Jahre hinweg immer gleich. Eine Augsburger Werbeagentur hat das nun geändert.

Die Sandwichscheiben von Golden Toast kennen die meisten. Auch die Sonne, die seit jeher auf der Verpackung prangt, ist bekannt: Seit fast 60 Jahren ist sie das Logo der Kultmarke. Jetzt ist das Design von Golden Toast erstmals grundlegend verändert worden. Eine Augsburger Agentur hat das übernommen und auch an anderen Stellen der Neuausrichtung haben Augsburger Kreative mitgewirkt.

Die neue Optik von Golden Toast ist "Made in Augsburg"

"Das ist schon etwas Besonderes", sagt Felix Neuberger, Marketingleiter bei Golden Toast. Er ist selbst Augsburger und daher besonders angetan, dass das erste Makeover, also die optische Neugestaltung, von Golden Toast nach fast 60 Jahren quasi "Made in Augsburg" ist. Für das neue Design ist die Augsburger Werbeagentur MAD verantwortlich. Sie hat die Sonne, das Markenzeichen, noch stärker in den Mittelpunkt gerückt: Sie spielt nun die Hauptrolle auf der Verpackung. Zwischen ihren Strahlen blitzen die Toastscheiben hindurch. Um die Toast-Sorten unterscheiden zu können, ist jede an ihrem eigenen Farbcode zu erkennen. Der Klassiker Butter Toast bleibt dabei weiter Rot. Auch Pastellfarben und Muster kommen jetzt zur besseren Unterscheidbarkeit zum Einsatz.

Das neue Design von Golden Toast stammt von der Augsburger Agentur MAD. Foto: Lieken/Golden Toast

Mit der Neugestaltung der Verpackung ist auch eine breit angelegte Werbekampagne verbunden. Auch hier wirken Augsburger Protagonisten bei der Umsetzung mit. Die ProFMmedia GmbH ist für die Produktion der Radiospots verantwortlich und ein Augsburger Fotograf für die Bilder, die die großen Werbeplakate zieren.