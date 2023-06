Augsburger Anekdoten: Als die Brecht Boys mit Thomas Tuchel kickten

Ein altes Mannschaftsfoto mit Thomas Tuchel aus Augsburg macht die Runde. Und es geht um Pumps mit roten Absätzen und andere "optische Desaster".

Mannschaftsbild mit Tuchel

Vorweg gesagt: Man muss den FC Bayern München nicht mögen. Man muss sich auch nicht darüber freuen, dass die Bayern unter Trainer Thomas Tuchel am letzten Spieltag den Meistertitel geholt haben. Die Fußballsaison ist vorbei. Abgehakt. Mitunter wird man, der die Bayern nicht besonders schätzt, von der eigenen Vergangenheit eingeholt. So wie in dieser Woche. Der Münchner Merkur veröffentlichte ein großes Interview mit dem Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic. Von ihm ist bekannt, dass er seit vielen Jahren eine enge Freundschaft mit Thomas Tuchel pflegt. Darüber war im Interview zu lesen. Veröffentlicht war zudem das Foto einer Fußball-Mannschaft. Es zeigt die Brecht-Boys. Diese Hobbymannschaft war früher im Einsatz. Kurt Idrizovic war die treibende Kraft. Er stellte auf. Tuchel spielte im Sommer 2006 mit. Der Autor dieser Anekdote kickte ebenfalls mit. Thomas Tuchel stand beim Mannschaftsfoto hinter ihm. Eine schöne Erinnerung!!!

Man versteht nur "Magen-Darm"

In der Straßenbahn unterhalten sich zwei Frauen lautstark und gestikulierend in einer fremden Sprache. Außenstehende haben keine Ahnung, worum es geht. Sie verstehen nur eins: "Magen-Darm". Eine der Frauen sieht müde aus, wirkt mitgenommen, während die andere Gesten des Bedauerns sendet. Das Gespräch wird mit der Zeit immer hektischer und zwischen die hart klingenden Worten der fremden Sprache, mischt sich ständig "Magen-Darm", "Magen-Darm". Während man sich selbst aus der Szene einen Reim macht, folgt am Ende die Auflösung. Eine der Damen ruft mit dem Handy offenbar den Arzt an. In fast akzentfreiem Deutsch erklärt sie die Probleme, die ihr Sohn in der vergangenen Nacht hatte. Für zehn Uhr bekommt sie einen Termin. Ah, Magen-Darm. Gute Besserung.

Die verlassenen Schuhe

Vielleicht sind sie Überreste des Christopher Street Days in Augsburg. Irgendjemand jedenfalls hat sich der schrillen Pumps mit rotem Absatz und Schlangenleder-Muster entledigt. Schnöde verlassen standen die Schuhe mit Höhenluftgarantie zwischen Bob's am Oberhauser Bahnhof und der Haltestelle Helmut-Haller-Platz an einem Baum geparkt. Um was für einen Aussteiger oder eine Aussteigerin es sich dabei wohl handeln mochte? Auf alle Fälle war es jemand, der die Bequemlichkeit des Barfußlaufens der Schönheit vorgezogen hat. Wobei Schönheit relativ ist.

Wer ist aus den Schuhen ausgestiegen? Foto: Annette Zoepf

Ein "optisches Desaster"

Zwei junge Männer sind in ein angeregtes Gespräch vertieft. Sie beide sind offenbar am Ende ihrer Ausbildung im Handwerk und erzählen von ihren künftigen Arbeitgebern. Dass sie im Handwerk gelandet sind, finden die beiden prima. Auch die Aussicht, dass sie der Chef eventuell schon bald auf Montage schickt, sehen sie als Gewinn. Erfahrung sammeln und so. Nur eines passt dem jungen Mann mit dem weinroten T-Shirt nicht: Die Dienstkleidung. "Ein optisches Desaster", erzählt er seinem Kumpel. Der Blaumann, ein Graus. Aber immerhin habe er jetzt im Katalog ein "passables" Poloshirt gefunden. Auf diesem werde sein Name und das Logo des Betriebs eingestickt. Das sei dann doch "ziemlich lässig."

Zum Wetter

Am Donnerstag gab es eine Gewitterwarnung für Augsburg, auch Hagel wurde angekündigt. Es klang ein wenig nach Weltuntergang. Ein Bekannter schilderte sein persönliches Erlebnis mit dem Wetterbericht. Freunde von ihm machen derzeit Urlaub in Italien. Der Bekannte informierte per WhatsApp die Nachbarin über die Gefahrenmeldung. Deren Antwort habe gelautet: "Schreib' dies nur nicht meiner Mutter, deren Auto steht im Freien am Flughafen." Am Abend informierte der Bekannte seine Nachbarin ein zweites Mal. Er melde Entwarnung, das Unwetter blieb aus. Prompt kam die Reaktion der Nachbarin: "Oh je, und meine Blumen im Garten."