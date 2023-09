Augsburger Anekdoten: Besuch von Batman

Die Redaktion empfängt unerwartete Gäste und Augsburg versucht sich durch die Hintertüre als Fahrradstadt. Dafür ist auf Berufskleidung kein Verlass mehr.

Bitte nicht, bitte doch

Ein weißes Blatt, DIN A4. Es hängt im Schaufenster eines Geschäftes in der Karolinenstraße. Drauf steht: "Bitte keine Fahrräder in unserem Ladeneingang parken! Danke für Ihr Verständnis." Gleich daneben im Ladeneingang reduzierte Shirts und Pullover. Drapiert sind sie auf einem alten Fahrrad.

Batman im Büro

Die Lokalredaktion in der Maximilianstraße hatte dieser Tage Besuch erhalten. Er kam unerwartet und hatte sich nicht angemeldet. Wahrscheinlich schlichen sich die Gäste durch ein geöffnetes Fenster ein. Genaues weiß niemand, sie waren auf alle Fälle da. Es handelte sich um mehrere Fledermäuse, einige – wohl aufgeschreckt durch die fleißigen Redakteure – drehten tagsüber ihre Runden in den Redaktionsräumen. Fledermäuse sind geschützt, als Dauergäste in einer Redaktion eignen sie sich nicht, selbst wenn so mancher Redakteur zwischendurch auch mal nachts arbeitet. Anruf bei der Fledermaushilfe, die hilfreiche Tipps im Umgang gab und die Redaktion nach den kleinen Tierchen absuchte. Eines aber wollte die Redaktion offenbar nicht verlassen. Und so saß es diese Woche auf dem Teppich. Was tun? Fledermausfangen ist Teamwork: Eine Kollegin besorgte Handschuhe bei den Bauarbeitern in der Karolinenstraße, die andere bereitete einen Karton mit Wasser und Luftlöchern vor. Die dritte bugsierte Batman vorsichtig in eine kleine Schachtel, von wo aus Kollegin Nummer vier ihn nach Dämmerung freiließ. Auftrag erledigt! Jetzt ist wieder Alltag im Büro und die Fenster bleiben geschlossen.

Opa Alt-OB

Peter Menacher war von 1990 bis 2002 Oberbürgermeister der Stadt Augsburg. Der heute 83-Jährige ist nach wie vor häufig in der Stadt unterwegs. Oft ist Ehefrau Ingeborg Menacher an seiner Seite. So war es auch am vergangenen Sonntag auf dem Plärrer. Normalerweise nehmen sich die beiden gerne die Zeit für ein kleines Schwätzchen. Dieses Mal sah es anders aus: "Wir haben zwei Enkel dabei, wir müssen schnell weiter." Es ging in Richtung Leopardenspur.

Farb-Verwirrung

Wer in seiner Kindheit "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ gesungen hat, weiß: Bestimmte Berufsstände sind untrennbar mit einer Farbe verbunden. Der Bäcker mit Weiß, der Postbote mit Gelb, der Gärtner mit Grün. Doch der Wandel macht auch vor solch scheinbar unumstößlichen Gesetzen nicht halt. Der Polizist ist mittlerweile kein Grüner mehr, sondern ein Blauer. Und auch die Farbe Orange, die ehemals fest mit der Müllabfuhr verbunden war, hat offensichtlich eine Umdeutung erfahren. Denn als ein junger Mann mit orangem Pulli kürzlich in ein Augsburger Lokal einmarschierte, hob der Kellner den Blick und fragte sogleich: Lieferando? Dabei wollte der Mann in Orange nur einen Gutschein über 50 Euro kaufen. Orange, das steht also nun für einen, der bringt, und nicht mehr für den, der etwas abholt. Und kann beim Restaurantbesuch für kurzzeitige Verwirrung sorgen.