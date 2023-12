Augsburger Anekdoten: Ein Spitzenplatz in Ulm und ein schlechter in der Tram

Während ein Augsburger Schausteller mit seinem Karussell auf dem Weihnachtmarkt Ulm präsent ist, kommt es in der Tram zu einem "Männer-Problem". Und damit: Frohe Ostern!

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Verlorene Weihnachtspost – oder wer sind Naomi und Michael?

Mit dem Abschicken der Weihnachtspost ist das immer so eine Sache. Meist ist man zu spät dran und hofft, dass sie noch rechtzeitig beim Adressaten ankommt. In einem Augsburger Fall ist das misslungen. Bislang jedenfalls. Das Kuvert mit der Aufschrift "Merry Christmas" lag auf dem Pflaster der Maximilianstraße. Simone Nerdinger, Inhaber der Confiserie Joh's Becker am Judenberg, fand den weißen Umschlag, der schon graue Spuren von Fußsohlen aufwies. Sie nahm den Brief, der weder Absender noch Adresse hatte, an sich und sah hinein: "Lieber Doc" beginnt die Karte. Ein Martin und eine Naomi wünschen ihm frohe Weihnachten. "Der Herr segne dich und behüte dich", heißt es weiter. Dabei liegt ein 50 Euro-Schein. Nerdinger hat sich an unsere Redaktion gewandt. "Es wäre doch eine schöne Weihnachtsgeschichte, wenn der Brief mit Geld denjenigen erreichen könnte", sagt sie. Sie bewahre ihn in ihrem Laden auf. "Vielleicht lesen Naomi und Michael das hier und holen den Umschlag ab," hofft sie.

Tausche Weihnachtslieder gegen Schlager

Zwei junge Männer unterhalten sich in ihrer Mittagspause übers Weggehen. "Ich ziehe immer spät los und schlafe am nächsten Tag bis zwei aus", sagt der eine. Der andere rollt mit den Augen. "Habe ich früher auch gemacht, ich konnte zwölf Stunden durchschlafen. Aber dazu habe ich keine Zeit mehr." Kurz später wird klar, warum: Der junge Mann spielt in der Weihnachtszeit als Straßenmusikant Weihnachtslieder - vom Blatt, also ohne zu üben. "Innerhalb einer halben Stunde hatten wir neulich 85 Euro zusammen, am nächsten Tag in einer Stunde über 100." Das Geld, sagt er, habe er bei der nächsten Schlagerparty wieder ausgegeben. Wann er von dort nach Hause kam und wie lange er geschlafen hat, diese Antwort bleibt er schuldig ...

Frohe Ostern mitten im Dezember? Das Zugpersonal hat offenbar seinen Humor nicht verloren. Foto: Johannes Warbeck

Humor à la Bahn

Es läuft nicht rund bei der Bahn: Erst der urplötzliche Schneefall vor einigen Wochen (unfassbar so etwas, im Winter!), der die Züge zum Stillstand brachte. Danach wollten die Zugbegleiter nicht fahren - Streik. Bei den ausgebremsten Passagieren sorgte das für Unverständnis und Unmut. Das Bahnpersonal hat seinen Humor aber offenbar nicht verloren: Neulich zeigte ein Zug nicht das Ziel seiner Reise an, sondern gab den Passagieren mitten im Dezember einen Wunsch mit auf den Weg: "Frohe Ostern". Vielleicht aber auch war die Bahn mal ihrer Zeit voraus. Zuzutrauen ist ihr ja vieles.

Der Augsburger Schausteller Andreas Lutzenberger steht mit seinem Kinderkarussell unterhalb des Ulmer Münsters. Foto: Michael Hörmann

Augsburger Schausteller am Münsterplatz

Endspurt bei den Weihnachtsmärkten, viel Zeit bleibt nun nicht mehr für einen Besuch. Traditionell endet der Christkindlesmarkt in Augsburg an Heiligabend um 14 Uhr. Danach ist unwiderruflich Schluss. In Ulm ist der Markt nur noch bis Samstagabend geöffnet. Traditionell findet er auf dem Münsterplatz statt. Die Stände stehen unterhalb des Münsters. Der 161,5 Meter hohe Turm ist der höchste Kirchturm der Welt. Ein Schausteller aus Augsburg hat es gut getroffen mit seinem Stand. Das Kinderkarussell von Andreas Lutzenberger ist jedenfalls ein Hingucker. Echt Spitze!

Probleme mit Männern

Wo menschelt es mehr als in der Augsburger Straßenbahn. Als eine ältere Frau ihre etwa zweijährige Enkelin auf einen Platz neben einen Mann setzt, beginnt das Kind zu weinen. Vielleicht hat der Mann keine Lust auf gesellschaftliches Geheul. Wahrscheinlicher aber ist, er ist einfach höflich und nett. Jedenfalls steht er auf und bietet der Dame den Platz neben ihrer unglücklichen Enkelin an. Die Oma nimmt dankend an: "Wissen Sie, meine Enkelin hat Probleme mit Männern." Die Szene-Beobachterin denkt sich im Stillen: "Hoi - in dem Alter schon ..."