Augsburger Anekdoten: Plaudern mit Frau Sedlmair am Bauernmarkt

Eine Gemüsefrau aus Aichach redet auf dem Augsburger Stadtmarkt gerne mit Kunden, ein Verkehrsunternehmen sperrt ihnen lieber die Türe vor der Nase zu.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Wegen Bürgerfreundlichkeit geschlossen. Vor einem Jahr hatten wir uns gewundert: Augsburgs Bürgerbüros waren zu den besten (!) in Deutschland gekürt worden. Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg hatte die Online-Bewertungen von Behörden gecheckt und daraus eine Rangliste erstellt. Dieses Jahr liegt Augsburg nicht mehr auf dem Spitzenplatz - und wir wundern uns wieder. Haben nicht die Stadtwerke gerade erst ihre Kapazitäten für die Bearbeitung von Anrufen und Mails erhöht? Bürgerfreundlicher geht doch nicht. Ach so: Um den Mails Herr zu werden, haben sie das Kundencenter am Hohen Weg geschlossen. Geht ja nicht, dass lästige Besucher die Mitarbeiter ständig vom Mail-Schreiben abhalten...

Schwätzchen am Markt. Gabriele Sedlmair ist eine Institution am Stadtmarkt in Augsburg. Die Gemüsefrau aus Aichach kommt freitags und samstags mit ihrem Stand auf den Bauernmarkt. An Samstagen hat sie Unterstützung von Dora Larin. Eine zweite Kraft ist deshalb nötig, weil die Markthändlerin gerne mit Kunden spricht. Mitunter gibt es auch ein Glas Prosecco aufs Haus. Das Getränk holt sie bei Feinkost Kahn. Also wartet die Kundin zur Mittagszeit auf Frau Sedlmair. Andere Kunden werden zwischenzeitlich bedient. Ein junger Mann kauft zehn Eier, die nächste Kundin nimmt ebenfalls zehn Stück. Frau Sedlmair kommt mit zwei Getränken zurück. Die wartende Kundin ist geknickt: "Meine Eier sind jetzt weg." Zum Glück hilft die Frau, die zehn Eier gekauft hat. Sie gibt vier Stück ab. Frau Sedlmair ist glücklich: "Das glaubt ja kein Mensch, das muss ich anderen Kunden gleich erzählen."

Ein Laub- statt ein Laufrad steht in der Augsburger Altstadt. Foto: Ina Marks

Vom Laubrad zum Laufrad. Dass es Laufräder gibt, ist bekannt. Vor allem Eltern kleiner Kinder wissen das. Laubräder hingegen sind eine äußerst seltene Spezies. Derzeit parkt eines am Vorderen Lech in der Altstadt. Das Fahrrad fügt sich ins herbstliche Bild der Altstadt ein, wo sich derzeit die letzten bunten Blätter wie ein Teppich über das Kopfsteinpflaster legen. Nun muss man keine Angst haben, dass ein Laubbläser die Pracht am Drahtesel wegpusten kann. Denn die künstlichen Blätter sind neben einer Lichterkette am Fahrradkorb fixiert. Aber sollte ein allzu kräftiger Laubbläser drohen, kann man dem Drahtesel nur raten: Lauf Rad!

Lady in Red. Während der Himmel mit grauen Wolken verhangen ist und die Meute an Schülern am Mittag an den Bahnsteigen des Königsplatzes in ihren grauen, schwarzen und dunkelblauen Jacken ein einheitlich tristes Bild abgeben, steht da eine Frau und trotzt dem hässlichen Herbstwetter: Sie trägt knallig rot! Haare, Jacke, Schal, Hose und Schuhe - alles rot. Was für ein angenehmer Farbtupfer. Nur in einem passt sich die Dame ihrer Umgebung an: Über ihrer Schulter hängt eine Handtasche. Sie ist farblos grau, aber dennoch die ideale Ergänzung zum Outfit der Lady in Red.