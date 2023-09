Augsburger Anekdoten: Was ist grün und schmeckt nach Radieschen?

Die D-Mark ist passé, da steht schon wieder Weihnachten vor der Tür. Was das miteinander zu tun hat? So viel wie das Rathaus mit Hip Hop... Die Anekdoten der Woche.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Wie in alten Zeiten





Mit Einführung des Euro als neues Zahlungsmittel waren das "Zehnerle" und das "Fuffzgerle" plötzlich aus dem Sprachgebrauch der Augsburger verschwunden. Cent sind eben keine Mark. Doch neulich, im Schreibwarengeschäft in der Innenstadt, war eines von ihnen wieder da. Für eine Postkarte und eine Geschenkverpackung wurden an der Kasse 4,90 Euro fällig. Die Kundin bezahlt mit einem Fünf-Euro-Schein, worauf ihr die Verkäuferin das Rückgeld mit den Worten: "Und ein Zehnerle zurück" aushändigt. Wie in alten Zeiten.

Ist denn schon Weihnachten ?

Der Sommer wollte in der vergangenen Woche noch nicht aufgeben und erfreute die Menschen mit warmen Temperaturen und Sonnenschein. Cafés und Biergärten waren voll, kein Zeichen von Herbst oder gar der nahenden Weihnachtszeit. Obwohl: Vor einem Laden in der Ludwigstraße stapelten sich vergangene Woche einige Kartons. Aus dem obersten spitzelte ein Weihnachtskranz heraus. Dekoriert mit glitzernden Kugeln. In den anderen Schachteln, so ist zu vermuten, steckte der Rest der Weihnachts-Deko. Und beim Drogeriemarkt um die Ecke begrüßte am Eingang ein großer Aufsteller mit kleinen Schachteln und dem Aufdruck "Frohe Weihnachten" die Kunden. Echt jetzt?

Für Feinschmecker

Es bedarf eines Ausflugs in die Welt des Fußballs. Was ist grün und stinkt nach Fisch? Fans kennen die Antwort: Werder Bremen, weil die Mannschaft aus dem Norden in grünen Trikots aufläuft. In der Nähe des Augsburger Fußballstadions ist in dieser Woche bei einer Veranstaltung eine grüne Wiese als Dekoration aufgebaut. Versehen mit kleinen Spießen. Das Ganze ist in grünes Licht getaucht. Es dauert eine Weile, bis sich die Botschaft unter den Gästen herumspricht. Die Teile sind zum Verzehr bestimmt. Es ist ein gefülltes Radiersl. Die Zutaten: Büffel-Ricotta, fermentierter Pfeffer und dehydrierter Pumpernickel. Muss man auch erst mal drauf kommen...

Hip Hop oder Eiertanz?

Normalerweise rauchen im Augsburger Rathaus die Köpfe. Meistens natürlich, weil unsere Stadträte so angestrengt darüber nachdenken, was für die Bürgerinnen und Bürger am besten ist. Manchmal aber auch, weil die Politiker verzweifelt sind, dass sie viele Menschen gar nicht mehr erreichen. Deshalb wird Holls imposantes Gebäude Ende Oktober für eine Nacht zur Partyzone. Oberbürgermeisterin Eva Weber, 46 Jahre alt, lädt zur Clubnacht ins Rathaus- mit Hip Hop, Rave und Deutschrap. Kommen dürfen alle Augsburger, die zwischen 29. Oktober letzten Jahres und 30. Oktober dieses Jahres 18 werden oder wurden - persönliche Einladungen der OB gehen demnächst raus. Weber macht den Goldenen Saal zum Dancefloor. Bestimmt witziger als der Eiertanz, den die Politik bei manchen Entscheidungen macht ...