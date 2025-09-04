Augsburger Bio-Backmanufaktur 32 Grad meldet Insolvenz an

Schlechte Nachrichten aus dem Augsburger Handel: Die Bio-Backwarenmanufaktur „32 Grad“ am Augsburger Moritzplatz ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die Muttergesellschaft Panemano musste Insolvenz anmelden. Gemeinsam mit einem Insolvenzverwalter wird nach Lösungen gesucht, den Betrieb mit insgesamt 30 Mitarbeitern fortzuführen. Der Laden in der Augsburger Innenstadt bleibt in der Zwischenzeit wie gewohnt geöffnet.

Hintergrund der Insolvenz ist der Wegfall eines Großkunden, sagt Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH. Die 30 Mitarbeiter seien über den aktuellen Stand informiert, ihre Gehälter seien vorerst für drei Monate gesichert. Auch der Betrieb am Moritzplatz geht zunächst weiter. Derzeit verschaffe man sich einen Überblick über die aktuelle Lage: „Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb stabil fortzuführen und die Grundlage für eine Nachfolgelösung zu schaffen“, so Stemshorn.

Bäckerei 32 Grad in Augsburg: Betrieb geht vorerst weiter

Das Team sei „trotz der aktuellen Herausforderungen“ motiviert, man wolle den Betrieb langfristig erhalten. Eine mögliche Lösung ist laut Insolvenzverwalter der Einstieg eines Investors.

32-Grad-Geschäftsführer Volker Rös hatte seine „Werkstatt für Genuss“ im November 2020 am Augsburger Moritzplatz eröffnet. Die Idee: Backwaren mit eigener Rezeptur ohne Zugabe von Backmitteln und Zusatzstoffen anzubieten. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit und Partnerschaften mit Lieferanten und Kunden. Neben seinem stationären Geschäft beliefert Rös unter anderem das Hotel Maximilian´s, das Café Süßwald im Textilviertel sowie die Rollende Gemüsekiste.