"Ich hasse das Sirenengeheul für immer": Wie unser Autor die Bombennacht erlebte

Augsburgs einstiger Stadtdirektor Heinz Münzenrieder erlebte die Bombennacht 1944 in einem Luftschutzstollen. Die Erinnerungen seiner Familie hat er hier aufgeschrieben.

Bereits angezogen wartete ich im Kinderbett stehend flehend auf meine Mutter, wie sie mir später oft erzählte. Die in der Nähe heulende Luftschutzsirene flößte mir Angst ein. Alles war schon vorbereitet. Mit zwei Koffern, dem Kinderwagen und meinem zerknautschten kleinen Lieblingsbären hasteten wir zum Luftschutzstollen tief unterhalb des Gögginger Krankenhauses. Die langen Holzbänke, die Holzroste auf dem erdigen Fußboden – alles unangenehm modrig riechend – und die flackernde sowie an offenen Drähten hängende Notbeleuchtung sehe ich noch vor mir, obwohl ich damals noch so klein war. Und viele Nachbarn – meist grau und erschöpft. In der Mehrzahl Frauen und Kinder. Warum auch immer: Ein flüchtig aufgenommener Stein musste noch mitgenommen werden. Alles ist bei mir auch nach so langer Zeit unauslöschbar im „Kopfkino“ abgespeichert. Ich war zwar gerade mal ein Jahr alt.

Der Augsburger Heinz Münzenrieder erinnert sich an die Augsburger Bombennacht. Foto: Ulrich Wagner

Natürlich werden sich bei mir die Bezugsebenen zwischenzeitlich vereinheitlicht haben. Es fanden ja insgesamt vier Luftangriffe statt – der letzte Ende April 1945. Auch wird durch spätere und mich immer emotional belastende Erzählungen der Eltern mein Gesamtbild geprägt sein. So als mein Vater entgegen der von großer Sorge getragenen Vorhaltungen meiner Mutter den Bunker gleich wieder verließ. Einer müsse schließlich zu Hause aufpassen, meinte er. Mich belastete dies sehr. Ich hatte Angst um ihn. Später erklärte er mir, dass er den Bunkeraufseher – dieser war, so mein Vater, ein ortsbekannter „Obernazi“ – wegen dessen Schwafeleien vom bevorstehenden Endsieg und von bald eingesetzten deutschen Wunderwaffen nicht ausstehen konnte. Auch erzählte er, dass er sozusagen im Geheimen immer den deutschsprachigen Dienst des „Feindsenders“ BBC – London abhörte. Ich habe davon dessen Pausenzeichen in Erinnerung. Es war die Vierertonfolge B – B – B – C. Ich wusste nicht, um was es dabei ging und ich weiß auch nicht warum: Ich hatte immer beim zufälligen Anhören ein ungutes Gefühl. Im Übrigen musste ich den Raum verlassen, sobald der Vater die BBC hörte. Ich sollte davon nichts mitkriegen. Denn das Abhören von „Feindsendern“ war strengstens verboten.

Zweiter Weltkrieg: Auch Göggingen blieb von Bomben nicht verschont

Auch ansonsten war es für den Vater nicht ungefährlich. Denn auch Göggingen blieb von einer Bombardierung nicht verschont. Es lag nämlich unweit der Messerschmitt-Flugzeugwerke - eines der Ziele für die von Westen kommenden Flugzeuge. Am Tage nach dem schrecklichen Luftangriff kamen Onkel Hans und Tante Rosa mit den Kindern Gertrud und Ernst zu uns. Ihre Wohnung in der Kapuzinergasse war zerstört. Erschöpft, die Gesichter rußgeschwärzt und die Kleidung völlig verstaubt - so sehe ich sie heute noch vor mir. Sie waren dem Inferno lebend entkommen. Sie erzählten von Bekannten und Nachbarn, deren ungewisses Schicksal sie belastete. Tante Rosa weinte ständig. Den Grund hierfür, erklärte mir meine Mutter später.

Noch immer recht gruselig: der Zugangsstollen zum unzugänglichen Bunker unter dem Gögginger Krankenhaus. Foto: Elias Puhle

Sie hatte große Angst um ihre Schwester, Tante Marie. Diese wohnte am unteren Mauerberg, direkt am Stadtbach. Schlimmes musste die Tante Rosa erfahren. Viele Menschen ertranken nämlich dort in einem Luftschutzkeller. Eine Hausmauer brach und das eisige Wasser des Stadtbachs füllte „sekundenschnell“ den Schutzraum. War ihre Schwester dabei? Tante Rosa konnte aber dann nach bangen Stunden erfahren, dass das Nebenhaus vom Unglück betroffen war und die Schwester wohlauf sei. Vergessen werde ich dies alles nie. Und geblieben ist die Angst vor dem Sirenengeheul. Ich hasse es heute noch. Und vergessen werden darf auch nie die Vorgeschichte von alldem Leid und Schrecken: Es war der von den Nationalsozialisten begonnene furchtbare Krieg.

Der Autor: Heinz Münzenrieder war früher als Stadtdirektor tätig. Er ist passionierter Historiker. Als die Bomben auf Augsburg fielen, war er ein Jahre alt. In seinem Elternhaus war der Angriff noch Jahre danach immer wieder Thema.

