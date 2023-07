Das sollten Besucher schon jetzt über das Augsburger Bürgerfest wissen

Das Bürgerfest Luginsland an der Augsburger Thommstraße startet am 4. August. Hier finden Sie alle Informationen zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten.

Rund um das Rote Tor wurde im Jahr 2017 in Augsburg das letzte Historische Bürgerfest gefeiert. Nach fünf Jahren Pause wagt die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg nun von Freitag, 4. August, bis Dienstag, 8. August, einen Neuanfang - mit einem überarbeiteten Konzept und einem neuen Veranstaltungsort. Denn diesmal wird das Bürgerfest an der Thommstraße, unterhalb der Bastion Luginsland, stattfinden. Bei der Gestaltung der Eintrittspreise hat die Interessengemeinschaft besonders darauf geachtet, den "Wegzoll" moderat zu halten, wie deren 2. Vorsitzender Michael Beltran erklärt. Der Tageseintritt für Erwachsene beträgt demnach 8 Euro. Kinder ab vier Jahren zahlen, ebenso wie Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung, 4 Euro.

Historisches Bürgerfest dauert bis zum Augsburger Friedensfest

Die Dauerkarte, die an allen fünf Festtagen gilt, gibt es für 32 Euro bzw. 16 Euro ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung). Die Familienkarte kostet 20 Euro. Dabei sind ab dem zweiten Kind alle weiteren Kinder frei. Zum Augsburger Friedensfest am 8. August haben Kinder bis 14 Jahre bis 18 Uhr freien Eintritt. Das Festareal an der Thommstraße ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 4. August, 17 bis 24 Uhr, Samstag, 5. August, 14 bis 24 Uhr, Sonntag, 6. August, 14 bis 23 Uhr, Montag, 7. August, 17 bis 24 Uhr und zum Augsburger Friedensfest am Dienstag, 8. August, von 14 bis 23 Uhr. Das detaillierte Programm für die fünf Festtage gibt es auf der Homepage der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg unter www.ig-historisches-augsburg.de.

