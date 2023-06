Augsburg

Augsburger erhält endlich Spendeorgan: "Bin aus einem Albtraum aufgewacht"

Plus Andreas Mayr hat über zehn Jahre lang auf eine Niere gewartet. Nun hat er die ersehnte Organspende erhalten. Über einen, dessen Leben zweimal umgekrempelt wurde.

Wenn Andreas Mayr über die vergangenen Monate spricht, leuchten seine Augen und er rückt vor auf die Stuhlkante. Der schlanke 31-Jährige schaut aufmerksam umher, spricht schnell und voller Elan. Es ist, als würden die Worte nur so aus ihm heraussprudeln. Er hat auch Aufwühlendes erlebt: Zehn zermürbende Jahre musste der Augsburger auf eine Organspende warten. Vor einem halben Jahr hat der Augsburger endlich eine neue Niere gespendet bekommen. Es war der Auftakt in sein zweites neues Leben.

"Schon zwei Wochen nach der Transplantation hatte ich das Gefühl, wieder komplett fit zu sein, auch wenn ich damals noch weit davon entfernt war", sagt Mayr heute. "Aber ich wusste ja gar nicht mehr, was es bedeutet, wirklich gesund zu sein." Heute kann er wieder unbeschwert Joggen, Basketball spielen, mit Freunden ausgehen – in die Zukunft zu blicken. Er weiß nur zu gut, dass all diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Es ist, sagt er, als sei er aus einem Albtraum aufgewacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

