Augsburg

05:00 Uhr

Augsburger Ermittler fassen Mitglied einer Schockanrufer-Bande in Wien

Immer wieder schaffen es Kriminelle mit sogenannten Schockanrufen, Opfer in Panik zu versetzen und diese um ihr Vermögen zu bringen. Bei der Kripo Augsburg gibt es einen Ermittler, der sich ausschließlich um diese Fälle kümmert.

Plus Nach langer Arbeit haben Augsburger Ermittler ein Mitglied einer Schockanrufer-Bande gefasst. Warum sie das besonders gefreut hat und welche Tragödien Opfer erleben.

Von Ina Marks

Als Spezialkräfte der Polizei an jenem Tag im Juni 2023 das angemietete Apartment in Wien stürmen, ist auch ein Beamter der Kripo Augsburg mit dabei. Seit vielen Monaten schon hatten er und die Augsburger Staatsanwaltschaft auf diesen Zugriff hingearbeitet. Jetzt kann er den Tatverdächtigen festnehmen. Rund neun Monate suchten die Ermittler nach dem Mann, dann schnappte die Falle zu. Der 27-jährige Pole soll maßgebliches Mitglied einer Schockanrufer-Bande sein. Es geht um Betrugsfälle, bei denen Opfern in Augsburg, München und Ingolstadt Wertsachen und Bargeld abgeknöpft wurden. Gesamtschaden: rund 200.000 Euro. Ab Mai muss sich der Mann vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Der Kripobeamte und ein Staatsanwalt schildern, warum es Betrügern immer wieder gelingt, Menschen mit Horrorgeschichten am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. Es sind Fälle, in denen Opfer nicht nur finanziell Schaden nehmen.

"Natürlich freut das einen als Ermittler immer wieder, wenn man einen der Täter festnehmen kann. Das ist ein gutes Gefühl, vor allem weil man den Opfern helfen und andere Menschen vor dieser perfiden Masche schützen kann", sagt Jens N. (Name geändert). Seinen richtigen Namen möchte der Beamte, der im Bereich der Organisierten Kriminalität ermittelt, aus beruflichen Gründen nicht nennen. N. sagt, in solchen Ermittlungen stecke viel Herzblut. Auch wenn der Kampf gegen diese Form der Kriminalität einer gegen Windmühlen zu sein scheint. Das wissen er und Staatsanwalt Markus Klatt, die seit einigen Jahren bei Ermittlungen in solchen Fällen eng zusammenarbeiten. Jeder gefasste Täter ist nur einer von vielen. Oft sind sie nur die "kleinen Fische". Die Drahtzieher des kriminellen Konstrukts sind hingegen schwerer zu greifen. "Hinter solchen Banden stecken oft Familienclans", berichtet Staatsanwalt Klatt.

