Augsburger essen 34,4 Millionen Kugeln Eis pro Jahr

Plus Sommer und Eis gehören einfach zusammen. Die süße Erfrischung erfreut sich deshalb großer Beliebtheit und verkauft sich millionenfach.

Seit Tagen hat es gutes Wetter, das Thermometer klettert täglich auf sommerliche Werte. Das treibt die Augsburgerinnen und Augsburger ins Freie und auch an die Eisdielen. Die süße Erfrischung ist beliebt. Das zeigen auch Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Allein in Augsburg werden pro Jahr mehrere Millionen Liter Eis verspeist.

Am Samstagnachmittag stehen die Menschen vor einigen Eisdielen der Stadt Schlange - unter anderem vor dem Tutti Frutti in der Altstadt. In der Reihe warten auch Richard und Christina darauf, dranzukommen. "Ich esse am liebsten Zitrone", erzählt Richard. Seine Freundin mag besonders Jogurette. Wenn es die Witterung hergibt, essen sie regelmäßig ein Eis.

