Augsburg

18:05 Uhr

Augsburger Experte zerlegt Triage-Gesetz: "Komplette Themaverfehlung"

Plus Das im Bundestag beschlossene Triage-Gesetz stößt unter Fachleuten auf deutliche Kritik. Notfallmediziner Axel Heller spricht von "Lauterbach'schem Einknicken".

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Vor ziemlich genau einem Jahr war es in Augsburg vorbei mit den abstrakten Diskussionen. Das Schreckensszenario Triage stand unmittelbar bevor – in 16 Krankenhäusern in Nordschwaben war zu dieser Hochphase der Corona-Pandemie noch exakt ein Intensivbett frei. Leitende Ärztinnen und Ärzte sahen sich also mit der Frage konfrontiert, wer zuerst behandelt werden sollte, wenn tatsächlich kein Bett oder Beatmungsgerät mehr zur Verfügung stünde. Nur ein logistischer Kraftakt, Abtransporte durch Bundeswehr-Flieger und wohl auch schlicht Glück verhinderten, dass es dazu kam. Um künftig besser vorbereitet zu sein, hat der Bundestag nun ein sogenanntes "Triage-Gesetz" beschlossen. Doch es hagelt Kritik – am lautesten aus Augsburg.

