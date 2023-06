Augsburger FDP kritisiert Freie Wähler wegen Aiwanger-Äußerungen

Im Rathaus sitzen FW und FDP in der Bürgerlichen Mitte zusammen, doch zwischen den beiden Parteichefs knirscht es jetzt.

Der Augsburger FDP-Vorsitzende Ralf Neugschwender kritisiert die Augsburger Freie-Wähler-Chefin Angelika Lippert, nachdem diese die Aussagen von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf der Heizungs-Demo in Erding vor gut zwei Wochen verteidigt hat. Lippert erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass Aiwangers Satz, nach der sich die schweigende Mehrheit die "Demokratie zurückholen" müsse, im Kontext gesehen werden müsse. Das Schlagwort bedeute, "auf die Mehrheit der Bürger zu hören und so wieder mehr Demokratie im ursprünglichen Sinn zu betreiben", so Lippert.

Neugschwender konterte, dass jede Partei in Regierungsverantwortung auch einmal unpopuläre Beschlüsse mittragen müsse. Jeder wolle die Umgehungsstraße, aber niemand wolle die Umgehungsstraße bei sich, so Neugschwenders Beispiel. Dann müsse die Politik entscheiden. Aber alle Beschlüsse würden im Parlament nach den Regeln der Verfassung diskutiert. Aufforderungen, auf "die Mehrheit" zu hören, seien populistische Phrasen, so Neugschwender. Wer das nicht verstehe, sei von der politischen Wirklichkeit weit weg, auch wenn er das "denen da oben in Berlin" gerne vorwerfe.

Im Augsburger Rathaus bilden Freie Wähler und FDP gemeinsam mit Pro Augsburg die Fraktion Bürgerliche Mitte. Dort arbeite man weiter vertrauensvoll zusammen, so Neugschwender. Lippert hatte in ihrer Stellungnahme auch erklärt, dass Deutschland von einer "zerstrittenen Ampel" regiert werde, was man auch daran sehe, dass der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen an der Kundgebung teilnahm. (skro)