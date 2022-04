Augsburger FDP: "Merkle scheint jegliches Fingerspitzengefühl zu fehlen"

Baureferent Gerd Merkle fordert von der Stadt Augsburg, ihm mit 200.000 Euro seine Überstunden auszuzahlen. Das stößt nun auf erste Kritik. Sie kommt von der FDP.

In einem Jahr geht Gerd Merkle, Baureferent der Stadt Augsburg (CSU), in den Ruhestand. Den neuen Lebensabschnitt in fast greifbarer Nähe, sorgt der 63-Jährige nun für Aufsehen. Wie unsere Redaktion exklusiv veröffentlichte, fordert Merkle über 200.000 Euro von der Stadt. Damit will er sich seine rund 4500 Überstunden, die er offenbar über viele Jahre während seiner Zeit in leitender Position in der Bauverwaltung angesammelt hatte, auszahlen lassen. Wie es zu so einer Anhäufung an Überstunden kommen konnte, darüber wurde am Wochenende auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Öffentlich zu Wort meldete sich bislang nur die FDP Augsburg. Sie übt harsche Kritik.

"Herrn Merkle scheint jegliches Fingerspitzengefühl zu fehlen. Viele Menschen haben wegen Corona ihre Arbeit verloren oder müssen mit großen Geldeinbußen zurechtkommen. Und in dieser Zeit will sich eine gut verdienende Führungskraft bis zu 20 Jahre alte Überstunden kompensieren lassen", macht Ralf Neugschwender in einer Pressemitteilung seinem Unmut Luft. Der Baureferent lasse die Stadt Augsburg als einen Selbstbedienungsladen erscheinen, so der Augsburger FDP-Vorsitzende weiter.

Augsburger FDP fordert Aufklärung im "Fall Gerd Merkle"

Die FDP fordert von Oberbürgermeisterin Eva Weber und Personalreferent Frank Pintsch (beide CSU) eine lückenlose Aufklärung des Überstundenausgleichs und eine Kündigung der entsprechenden städtischen Dienstvereinbarung. Wie berichtet, sind die Forderungen des Baureferenten durch spezielle Dienstvereinbarungen aus der Vergangenheit gedeckt. Diese ermöglichen Langzeitkonten, auf denen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überstunden sammeln können. Für die Augsburger FDP liegt darin der größte Skandal, wie sie mitteilt.

Die Partei Augsburg postet eine Fotomontage auf Facebook

Mit Sorge blicke man daher auf die finanziellen Risiken für die klamme Stadt, wenn Merkles unsensibles Vorgehen Schule mache und andere städtische Mitarbeiter ähnliche Forderungen stellten, erklärt Ralf Neugschwender. "Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle. Mit den genannten 200.000 Euro für Merkle zum Beispiel könnte die Stadt 300 Tablet-Computer als Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler anschaffen."

Kritik auf die ihr eigene satirische Art und Weise übt Die Partei Augsburg. Die Partei veröffentlichte auf ihrem Facebook-Profil eine Fotomontage der US-Sängerin Miley Cyrus, wie diese zu ihrem einstigen Hit "Wrecking Ball" auf einer Abrissbirne sitzt. Auf den Schultern der Sängerin wurde der Kopf des Baureferenten montiert, dazu Geldscheine, die um ihn herum flattern.

Lesen Sie dazu auch