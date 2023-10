Augsburger Feuerwehr will jetzt ein E-Fahrzeug ausprobieren

Die Augsburger Feuerwehr experimentiert mit E-Mobilität. Den Anfang macht ein Klein-Fahrzeug. Bei Spezialfahrzeugen setzt die Feuerwehr auf Bio-Diesel.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr möchte langfristig bei einem Teil der Fahrzeuge auf Batterie oder Wasserstoff-Brennstoffzellen als Antrieb setzen und bei Verbrennungsmotoren zumindest regenerative Treibstoffe nutzen. Allerdings, so Feuerwehrchef Andreas Graber, werde die Umstellung im Zuge der turnusgemäßen Erneuerung des Fuhrparks ein lange andauernder Prozess, zumal die Technik in diesem Segment erst eingeführt werde. Es werde auch nicht um eine vollständige Umrüstung gehen. Dafür sprächen unter anderem einsatztaktische Gründe, etwa bei Einsätzen im Katastrophenfall bei ausgefallener Infrastruktur.

37 Bilder Berufsfeuerwehr Augsburg öffnet ihre Türen Foto: Annette Zoepf

Grundsätzlich sei die Feuerwehr bei ihrer Arbeit aber immer stärker mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Insofern wolle die Behörde ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, so Graber. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Fahrzeuge der Augsburger Feuerwehren und des Katastrophenschutzes um die 1000 Tonnen CO2 ausgestoßen.

Das Feuerwehr-E-Auto muss erst noch entwickelt werden

In den Fokus genommen werden sollen zunächst die häufig genutzten Standard-Fahrzeuge der Feuerwehr wie die Kleinalarmfahrzeuge, die etwa zu Tierrettungen oder Aufzug-Öffnungen ausrücken. Im Rahmen einer turnusgemäßen Neuanschaffung soll zunächst ein Kleinalarmfahrzeug mit Elektroantrieb kommen, um die Einsatztauglichkeit zu testen. Dazu muss allerdings erst ein solches Fahrzeug gemeinsam mit einem Partner entwickelt werden. Die Feuerwehr geht von Mehrkosten in Höhe von etwa 50.000 Euro bei der Beschaffung aus. Bei Spezialfahrzeugen wie Drehleitern hält die Feuerwehr die Nutzung von Bio-Kraftstoffen für die realistischere Option gegenüber der Elektrifizierung. Die auch bei der Feuerwehr stationierten Fahrzeuge des Katastrophenschutzes kommen grundsätzlich nicht für Elektro-Antrieb in Frage, weil sie unter Umständen auch in anderen Landkreisen oder Bundesländern eingesetzt werden. "Dort wissen wir nicht um die Infrastruktur", so Graber.

Im Ordnungsausschuss des Stadtrats wurden die Bemühungen der Feuerwehr mit Gegenstimme der AfD für gutgeheißen. AfD-Rat Friedrich Baur stellte unter anderem Fragen nach Ausfallsicherheit und der Klimaneutralität von Strom oder Bio-Kraftstoffen. "Wenn Palmöl-Plantagen zulasten des Regenwalds gepflanzt werden, kann das wohl kaum eine Lösung sein", so Baur. CSU-Rat Peter Schwab erklärte, dass er zustimme, man allerdings genau schauen müsse, wie sich die neue Technik bewähre und wie Fahrzeuge trotz Ladezeit verfügbar wären. Graber entgegnete, dass man in der Tat davon abhängig sei, wie klimaneutral die Erzeuger von Energie wirtschaften. Allerdings tue sich in dem Bereich etwas. Was die Ausfallsicherheit betrifft, wolle man jetzt einmal Erfahrungen mit dem ersten Kleinalarmfahrzeug sammeln. Dieses sei ersetzbar, sollte es zu einem Ausfall kommen.