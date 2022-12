Augsburger Feuerwehrerlebniswelt erhält eine Finanzspritze

Die Augsburger Feuerwehrerlebniswelt wird vom Freistaat Bayern mit einem Sonderzuschuss unterstützt. In der Erlebniswelt im Martinipark steht ein besonderer Tag an.

Freude herrscht bei den Verantwortlichen der Augsburger Feuerwehrerlebniswelt. Sie haben vom Freistaat Bayern den ersten Teil des Sonderzuschusses von 170.000 Euro erhalten. Geld, das das Aktiv-Museum, das sich laut Geschäftsführer Oliver Jamitzky noch in der Anlaufphase befindet, gut gebrauchen kann. "Wir wurden als Leuchtturmprojekt für ein erlebbares Feuerwehrmuseum und präventiven Brandschutz ausgezeichnet", erklärte Jamitzky unlängst den Hintergrund der willkommenen Finanzspritze. Auch Kommunalpolitiker hätten dem Projekt ihre Unterstützung zugesagt.

Die Feuerwehrerlebniswelt, eine Idee des ehemaligen Augsburger Feuerwehrchefs Frank Habermaier, hatte keinen einfachen Start. Als die Türen vor über einem Jahr öffneten, befand man sich mitten in der Corona-Pandemie. Grundsätzlich zeigen sich Jamitzky und Habermaier mit den wachsenden Besucherzahlen, wie sie berichten, zufrieden. Pandemiebedingt sei man aber unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben. In diesem und wohl auch im nächsten Jahr sei man noch auf finanzielle Unterstützung und Sponsoren angewiesen, sagte Habermaier unserer Redaktion. Der ehemalige Feuerwehrchef geht davon aus, dass man spätestens im Jahr 2024 gut aufgestellt sei.

Unterstützung für die Augsburger Feuerwehrerlebniswelt

Wie es aus dem Innenministerium heißt, handele es sich um einen einmaligen Zuschuss. Die Feuerwehrerlebniswelt habe die Auszahlung des Zuschusses beantragt, so ein Sprecher. Vom Landtag seien aufgrund eines Antrags der Freien Wähler (FW) und verschiedener Abgeordneter der CSU Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Aus dem Büro des FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring wird betont, dass Mehring die Initiative ergriffen hatte, die Feuerwehrerlebniswelt zu unterstützen.

Geschäftsführer Oliver Jamitzky freut sich über weitere Hilfen. Demnach hätten sich die Landräte aus Dillingen, Augsburg und Aichach-Friedberg dazu entschlossen, das Projekt zu unterstützen. In der Feuerwehrerlebniswelt, die an sechs Tagen die Woche geöffnet hat, wird vor allem das Thema Brandschutz großgeschrieben. Neben der Aktiv-Ausstellung, Seminaren und einem Fortbildungsprogramm gibt es auch immer wieder besondere Aktionstage. Der nächste steht kurz bevor.

Tag des "brandverletzten Kindes" in Augsburgs Feuerwehrerlebniswelt

Zum "Tag des brandverletzten Kindes" lädt die Feuerwehrerlebniswelt am Mittwoch, 7. Dezember, von 9 bis 18 Uhr ein. Der Tag findet in Kooperation mit der Versicherungskammer Bayern und dem Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder der Münchner Klinik Schwabing statt. Zudem gibt es drei Vorstellungen des Präventionstheaters "Marco und das Feuer" um 9, 11 und um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag für jeden Gast kostenfrei. Spenden sind willkommen.

