Augsburger Feuerwehrmann holt sich zwei Weltmeister-Titel

Bei der Berufsfeuerwehr Augsburg ist man stolz auf Werner Kirchner. Der Brandinspektor ist bei einer besonderen Veranstaltung zweimal Weltmeister geworden.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr hat seit einigen Tagen einen Weltmeister in ihren Reihen. Werner Kirchner hat unlängst bei einer internationalen Sportveranstaltung in einer bestimmten Disziplin zweimal Gold und einmal Bronze gewonnen. Der Wettkampf fand im niederländischen Rotterdam statt.

Augsburger Feuerwehrmann holt Titel bei "World Police & Fire Games"

An den sogenannten "World Police & Fire Games", die als drittgrößte Sportveranstaltung der Welt gelten, nehmen bis zu 12.000 Athleten teil. Sie kommen aus den Berufsgruppen Polizei, Berufsfeuerwehr, Zoll und Justiz. In 65 verschiedenen Sportarten werden die jeweiligen Weltmeister ermittelt. Mit dabei im deutschen Team mit über 200 Athletinnen und Athleten war Werner Kirchner, der bei der Augsburger Berufsfeuerwehr als Brandinspektor arbeitet. Er trat in der Disziplin Bogenschießen zu drei verschiedenen Wettkämpfen an – und holte sich die drei Medaillen, darunter zweimal Gold.

Unter anderem musste sich Kirchner beim Feldbogenschießen auf insgesamt 24 Scheiben im Wald – die größte Entfernung betrug 60 Meter – und im "3D-Schießen" beweisen. Bei Letzterem wird im Waldgelände auf lebensgroße Tierattrappen aus Gummi gezielt. Privat trainiert der Feuerwehrmann im Übrigen beim BSC Lindach in der Nähe von Dinkelscherben. In zwei Jahren möchte der Augsburger Brandinspektor Kirchner bei den nächsten Spielen in Kanada antreten und dort seine beiden Titel verteidigen. (ina)