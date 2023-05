Firmenlauf in Augsburg: Gemeinsam mit Kollegen sporteln hat Tradition

Der Firmenlauf in Augsburg steht in zwei Wochen an. Mehr als 10.000 Sportlerinnen und Sportler haben sich angemeldet. Solche Läufe haben eine lange Tradition.

Mitarbeiter laufen mit ihren Chefs, Azubis mit ihren Ausbilderinnen: Der Augsburger Firmenlauf bringt Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auf die Strecke. Am Donnerstag, 25. Mai, geht der zwölfte Firmenlauf über die Bühne, Start ist um 19 Uhr beim Augsburger Messezentrum. Mit den bereits vergebenen 10.000 Startplätzen wurde das Vor-Corona-Niveau von 12.000 Anmeldungen fast erreicht. Dass Angestellte von Betrieben gemeinsam sporteln, hat in Augsburg eine lange Tradition, Firmenläufe dagegen wurden in Amerika erfunden.

Schon vor 100 Jahren erkannten Augsburger Unternehmen die Vorteile von gesunden und fitten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In einigen größeren Firmen und Institutionen entstanden in den 1920er-Jahren die ersten Betriebssportgruppen. Sie wurden jedoch bald durch das nationalsozialistische Regime reglementiert oder verboten.

137 Bilder Strahlende Sieger und eine ausgelassene Party: Der Firmenlauf 2022 Foto: Klaus Rainer Krieger

Firmen-Sportgruppen: Viele bieten ungewöhnliche Angebote

Etliche dieser Sportgruppen gründeten sich in der Nachkriegszeit neu und manche öffneten sich für Nicht-Betriebsangehörige. So zählen heute der Post SV, der Polizei SV, der ESV (Eisenbahner-Sportverein) und die MBB-SG (Messerschmitt-Bölkow-Blohm-Sportgemeinschaft) zu den größten Augsburger Sportvereinen. An die betriebssportlichen Ursprünge erinnern noch die Vereinsnamen oder außergewöhnliche Sportangebote. So wird bei der MBB-SG auch der Flugsport betrieben, und beim Polizei SV findet man eine besondere Auswahl an Kampfsportarten.

Offizielle Betriebssportgruppen gibt es in Augsburg nur noch wenige, wie die BSG Lechwerke mit ihrem eigenen Vereinsgelände in Oberhausen. Der Trend geht bei Kolleginnen und Kollegen schon länger zu losen Gruppierungen, die sich mehr oder weniger regelmäßig zum Sporteln treffen. Eine ganz neue Variante des Betriebssports kam vor 30 Jahren aus den USA nach Europa. Eine internationale US-Bank initiierte in der Bankenmetropole Frankfurt am Main den ersten deutschen Firmenlauf. Bald wurde diese "Corporate Challenge" zur größten Laufveranstaltung Europas mit bis zu 74.000 Joggern und Walkern.

Firmenläufe: Es geht erst in zweiter Linie um den Sport

"Bei den Firmenläufen geht es erst in zweiter Linie um den Sport", erläutert Katja Mayer die enorme Beliebtheit. "Im Vordergrund stehen Teamgeist, Spaß und Gesundheit", weiß´die 55-jährige Ex-Spitzentriathletin. Sie hat mit ihrer "km Sport-Agentur" im Jahr 2012 den Augsburger M-net Firmenlauf aus der Taufe gehoben. Die Premiere wurde mit fast 3000 Teilnehmern an der Kongresshalle gestartet. Aufgrund dieser guten Resonanz wechselte man bereits beim zweiten Firmenlauf zum Messezentrum. Hier war das Start-Ziel-Gelände großzügiger, aber auch eine bessere Laufstrecke möglich.

Heuer ist erneut die flache Runde von 5,3 Kilometern durch den Innovationspark und das östliche Göggingen zu meistern. "Diese Distanz gilt für Hobbysportler als ideal, denn sie entspricht der gesundheitlich optimalen Belastungsdauer zwischen 30 und 45 Minuten", erklärt Katja Mayer, die Sportwissenschaft studiert hat. Bei den M-net Firmenläufen von 2012 bis 2021 hatte MAN Energy Solutions alljährlich die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt. Im Vorjahr mussten sich die Dieselmotorenbauer aus Oberhausen erstmals den Lechhauser Roboterbauern von Kuka geschlagen geben. Auch heuer führt Kuka mit 622 seiner rund 3600 Mitarbeitenden am Augsburger Firmensitz die Starterliste an. MAN Energy Solutions als zweitgrößtes Team will 596 Teilnehmer ins Rennen schicken.

Eine Firma legt sich für den Augsburger Firmenlauf besonders ins Zeug

Ein 60 Kilometer von Augsburg entferntes Unternehmen rangiert auf dem dritten Platz der teilnehmerstärksten Firmen. Es sind die Werkzeugmaschinenbauer von den Grob-Werken aus Mindelheim mit 444 Startern. 502 Unternehmen, Betriebe und Institutionen wollen am 25. Mai antreten. Besonders ins Zeug legt sich der Telekommunikationsanbieter M-net als langjähriger Firmenlauf-Titelsponsor. "Jeder Zwölfte unserer Belegschaft aus ganz Bayern macht mit", freut sich der Vertriebsleiter Christian Smetana. Wer jetzt noch Lust aufs Mitmachen bekommen hat, den muss Firmenlauf-Veranstalterin Katja Mayer enttäuschen. Anmeldungen sind bei dieser größten schwäbischen Breitensportveranstaltung nicht mehr möglich. Doch andere Läufe gibt es in Augsburg noch reichlich.