Augsburger fordern sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine

Bei einem Ostermarsch samt Kundgebung in der Augsburger Innenstadt setzten zahlreiche Menschen ein Zeichen für den Frieden.

Die Augsburger Friedensinitiative und andere Augsburger Organisationen haben am Karsamstag im Rahmen eines Ostermarsches einen sofortigen Frieden in der Ukraine gefordert. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sei "wie alle Kriege ein Verbrechen an der Menschheit" und durch nichts zu entschuldigen. Der Ostermarsch begann mit einer Kundgebung auf dem Augsburger Moritzplatz, wo auch Infostände aufgebaut sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich nach einigen Redebeiträgen auf den Weg zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. (AZ)