Augsburger Forscher sollen Energieverbrauch in Kliniken verbessern

Mit einem neuen Projekt blicken die Augsburger Wissenschaftler im Auftrag des Freistaats bis in die OP-Säle. Alle bayerischen Krankenhäuser werden befragt.

Explodierende Preise für Erdgas machen nicht nur Bürgerinnen und Bürgern Sorgen. Insbesondere Kliniken haben hohe Energiekosten. Was Krankenhäuser brauchen, um sich nachhaltiger aufstellen zu können, erforscht nun ein Team von Wissenschaftlern der Universität Augsburg. Dazu werden alle Krankenhäuser in Bayern befragt.

Der Gesundheitssektor gilt als ein erheblicher Verursacher von Treibhausgasen, mehr als der Flugverkehr. Allein das Augsburger Uniklinikum verbraucht so viel Strom wie eine Stadt mit rund 30.000 Einwohnern. Mit der "Green Hospital Initiative plus" will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Energieeffizienz in Krankenhäusern verbessern und den Klimaschutz vorantreiben. Hintergrund: Bayern will bis 2040 klimaneutral werden.

Narkosegas mit Treibhauseffekt im OP-Saal

Das neue Augsburger Forschungsprojekt am Zentrum für Klimaresilienz der Uni ist ein Teil davon. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen werden sich mit wichtigen Stellschrauben befassen: etwa mit energieeffizienten Gebäuden, der Nutzung von regenerativen Energien, aber auch umweltfreundlichen Lieferketten und Abfallvermeidung. Ferner geht es um spezielle Bereiche der Gesundheitsversorgung, etwa Operationen. "Beispielsweise lohnt sich ein Blick darauf, welches Narkosegas verwendet wird", so Tuma. Manche hätten einen Treibhauseffekt mit der bis 2540-fachen Wirkung von CO₂.

Scheren oder andere Instrumente werden oft nur einmal verwendet und weggeworfen. Würden diese sterilisiert werden, könnte man sie wiederverwenden und Ressourcen schonen. Das würde aber einen erhöhten Personalaufwand bedeuten. „"Es ist also wichtig, das gesamte System der Gesundheitseinrichtung im Blick zu behalten", so Tuma. Weitere Ansatzpunkte können die Senkung des CO₂- und Wasserverbrauchs oder Verpackungsmüll sein. Für all diese Fragen sollen die Forscher praxisorientierte niedrigschwellige Lösungen - zunächst für Krankenhäuser - entwickeln.

Ergebnisse werden an ausgewählte Kliniken in Bayern erprobt

Geplant ist eine Befragung aller bayerischen Krankenhäuser, außerdem eine repräsentative Erhebung an mindestens 25 Kliniken. In einem weiteren Schritt werden die entwickelten Indikatoren und Maßnahmen an ausgewählten Krankenhäusern sowie Fachkliniken erprobt. "Mit den Augsburger Ergebnissen ermöglichen wir eine Bewertung der Nachhaltigkeit von Krankenhäusern und entwickeln Angebote für wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Verbesserungsmaßnahmen", so Tuma. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt, es wird vom Freistaat mit 1,8 Millionen Euro gefördert.