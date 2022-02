Augsburg

17:30 Uhr

Augsburger Frühjahrsdult will ab Mitte April wieder durchstarten

Plus Die Stadt Augsburg stellt die Weichen für die Frühjahrsdult, die am Karsamstag beginnt. Bei der Zahl der Händler gibt es eine Überraschung.

Von Michael Hörmann

Der Termin steht: Von Samstag, 16. April, bis Sonntag, 1. Mai, soll Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus wieder geöffnet haben. Die Händlerinnen und Händler der Frühjahrsdult stehen in den Startlöchern. Dies taten sie allerdings in den beiden Vorjahren auch. Doch die Dult, die traditionell in den Osterferien stattfindet, fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Nach zwei Absagen will die Dult wieder durchstarten. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle macht allen Freunden der Veranstaltung Hoffnung: "Die Frühjahrsdult wird auf jeden Fall stattfinden." Abzuwarten bleibe, ob gegebenenfalls Einschränkungen pandemiebedingt gelten. Nach Stand der Dinge würden wieder deutlich mehr Händlerinnen und Händler zugelassen als bei der Herbstdult 2021.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen