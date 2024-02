Augsburg

11:30 Uhr

Augsburger fuhr alleine mit dem Rad durch Afrika

Plus Der Augsburger Gerhard Jaksch hat über seine vielen Erlebnisse ein Buch geschrieben. Ein Kapitel handelt vom qualvollen Aufstieg auf den Kilimandscharo.

Von Wolfgang Langner

Der Mann ist topfit wie ein Turnschuh. Man sieht auf den ersten Blick, dass Gerhard Jaksch durchtrainiert ist. Alles, was mit sportlicher Betätigung zu tun hat, gehört für ihn mehr oder weniger zum täglichen Leben. Früher war er ein leidenschaftlicher Leichtathlet, der in jungen Jahren mit der Laufgemeinschaft Wehringen zweifacher Landkreissieger wurde. Den Fußball liebt er ebenso, wie das Skifahren oder das Bergsteigen und dann natürlich das Fahrrad. Das gehört zu ihm wie der Knödel zum Schweinebraten. Das alles macht ihn zwar noch nicht zu einer Ausnahmeerscheinung, doch seine spezielle Disziplin dann schon.

Denn der mittlerweile 62-Jährige, der in Augsburg bei der Handwerkskammer beschäftigt ist, gibt sich nicht mit Fahrradtouren in der Region zufrieden – Jaksch macht es ein paar Nummern größer. Er hat sich zum Radeln den schwarzen Kontinent ausgesucht. Auf sieben seiner Touren kamen 13.000 Kilometer quer durch Afrika zusammen. Die Strecke verläuft dabei von Kapstadt (Südafrika), Zimbabwe, Tansania, Kenia über Äthiopien und den Sudan nach Alexandria. "Ich hätte den Weg umgekehrt fahren sollen. Das wäre vom Wind her günstiger gewesen", meint Jaksch. Seine erste Tour war im Jahr 1997, die letzte jetzt im Jahr 2023. Da stellt sich zunächst die Frage, wie kommt man auf so eine wahnwitzige Idee?

