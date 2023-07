Augsburger Galeria-Filiale hat die Öffnungszeiten verkürzt

Die Galeria-Filiale in der Augsburger Innenstadt öffnet eine halbe Stunde später. Auch Kunden der Markthalle müssen sich auf kürzere Öffnungszeiten einstellen.

Das Angebot zur Happy Hour im Untergeschoss der Augsburger Galeria-Filiale hat sich schon überholt. Von 17 bis 19 Uhr, steht auf der Tafel an der Wand, gibt es dort die Fischsuppe mit einem Glas Hauswein für 11,90 Euro. Doch wer in diesen Zeitraum hier noch ein Fischsüppchen löffeln will, muss mit leerem Magen weiterziehen. Denn seit Anfang Juli gelten nicht nur im gesamten Kaufhaus und der Aldi-Filiale im Untergeschoss dauerhaft neue Öffnungszeiten, sondern auch in der Markthalle nebenan. Statt wie bisher um 9.30 Uhr öffnen alle erst um 10 Uhr ihre Türen. Geschlossen wird wegen Personalmangels teils früher als gewohnt. Über die neuen Öffnungszeiten informiert die Kunden ein Schild an den Eingängen. Bis zur Homepage des Warenhauses hat sich die Änderung allerdings noch nicht durchgeschlagen.

Personalmangel in der Markthalle der Augsburger Galeria-Filiale

Die Markthalle sowie Aldi haben grundsätzlich bis 20 Uhr geöffnet, die Thekenbedienung an der Degustation in der Markthalle bietet derzeit aber nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Bis auf Weiteres ist sie montags bis samstags von 11 bis 15.30 Uhr geöffnet, die Fischtheke eine Stunde länger von 11 bis 16.30 Uhr. Grund für die verkürzten Öffnungszeiten ist Personalmangel, heißt es vor Ort. Der macht sich auch ein paar Meter weiter an der Fleischtheke bemerkbar. Die war in den vergangenen Wochen nachmittags immer wieder einmal verwaist. Hier fehlte in der Urlaubszeit das Personal. Wenn alle Mitarbeiter wieder aus dem Urlaub zurück sind, sollen die Öffnungszeiten dort wieder erweitert werden.

