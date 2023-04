Augsburg

15:40 Uhr

Augsburger Gebäudereinigung muss Insolvenz anmelden

Plus Der Inhaber der Firma "Topp-Clean" hat einen Insolvenzantrag gestellt, nun ist der vorläufige Insolvenzverwalter auf Investorensuche. Betroffen sind rund 80 Mitarbeiter.

Die Industrie- und Gebäudereinigungsfirma Topp-Clean mit Sitz in Augsburg steht vor großen Problemen. Wie aus Einträgen im Insolvenzregister hervorgeht, hat der Inhaber einen Insolvenzantrag gestellt. Die Firma hat ihren Sitz in Lechhausen, nach Angaben des Insolvenzverwalters Constantin Graf Salm-Hoogstraeten von der Anwaltskanzlei Schultze & Braun sind rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Ziel sei nun, eine Übernahme des qualifizierten Innungs- und Meisterbetriebs und der 80 Mitarbeiter durch einen Investoren zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.

Augsburger Gebäudereinigungsfirma Topp-Clean meldet Insolvenz an

Wie es von der Anwaltskanzlei weiter heißt, ist die Belegschaft über die aktuelle Situation und die nächsten Schritte informiert. Der Geschäftsbetrieb laufe unterdessen weiter. "Die Kunden sind über die Entwicklung im Unternehmen informiert", sagt Graf Salm-Hoogstraeten. "Viele unterstützen die Bestrebungen und wollen Topp-Clean die Treue halten."

