Augsburg

2000 Menschen sitzen jährlich in diesen Zellen am Augsburger Gericht

Unter dem Strafjustizzentrum in Augsburg gibt es Zellen im Kellerbereich. Von hier aus werden inhaftierte Angeklagte in die Gerichtssäle gebracht.

Plus Unter dem Gerichtsgebäude gibt es einen gesicherten Kellerbereich. Für Gefangene ist es der letzte Ort vor einem Prozess. Wer hier arbeitet, braucht ein dickes Fell.

Von Jan Kandzora

Wer die Kellerräume des Gerichtsgebäudes in der Gögginger Straße betritt, tut dies meist nicht freiwillig. Der Keller, der nur erreichbar ist, wenn man mehrere gesicherte Türen öffnet, ist karg, graue Fliesen auf dem Boden, weiß verputzte Wände, vergitterte Fenster. Und dann sind da die Zellen: vielleicht zehn Quadratmeter groß, mit Tisch, Sitzbank, einem abgetrennten Toilettenbereich. Es ist ein Ort, an dem Gefangene auf ihre Verhandlungen warten – oder darauf, nach einem Prozesstag wieder in das Gefängnis zu kommen, in dem sie einsitzen müssen. Manche erhoffen sich vielleicht, an diesem Tag aus der Haft entlassen zu werden. Sie sind oft aufgeregt, verzweifelt oder wütend. Die Menschen, die hier arbeiten, benötigen psychologisches Geschick.

Dieter Grossmann ist einer, der hier seit Jahren tätig ist. Grossmann ist Leiter der Wachtmeisterei und des Vorführdienstes, ein Mann, den man oft sieht, wenn man im Strafjustizzentrum ist. Insgesamt arbeiten in dem Bereich zehn Menschen. Grossmann hat hier im Keller ein kleines Büro neben dem Zellentrakt, das er sich mit seinem Stellvertreter teilt. Etwa 2000 Menschen würden jährlich durch die Kellerräume geschleust, erzählt er. Es sind Gefangene, die aus den Haftanstalten gebracht werden, um vor Gericht zu erscheinen; sie kommen aus Gablingen, Kaisheim oder woanders her und werden nach ihren Verhandlungen dorthin zurückgefahren. Es kommen aber auch Menschen hierher, die erst noch ins Gefängnis sollen – sie wurden festgenommen und warten auf den Termin beim Ermittlungsrichter, der darüber entscheidet, ob ein Haftbefehl erlassen wird oder nicht.

